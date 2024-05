I pitbull responsabili della morte del bambino a Eboli non saranno uccisi: verranno liberati e sottoposti a rieducazione

A seguito di un tragico incidente a Eboli, in località Campolongo, dove un bambino di 13 mesi è stato fatalmente ferito da due cani pitbull, Totó e Pablo, si è giunti a una decisione significativa riguardante il destino degli animali. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare in simili circostanze, Totó e Pablo non saranno sottoposti a eutanasia. La Procura di Salerno ha ordinato il dissequestro dei cani e il loro successivo affidamento a un’organizzazione specializzata nella riabilitazione.





La decisione è stata presa dopo un attento periodo di osservazione, durante il quale i comportamenti dei cani sono stati monitorati e valutati. I due molossi seguiranno ora un rigoroso programma di recupero comportamentale, finanziato dai proprietari, con l’obiettivo di correggere qualsiasi comportamento pericoloso e permettere loro di reintegrarsi in modo sicuro nella società.

In base agli esiti del programma di riabilitazione, i cani potrebbero essere restituiti ai loro proprietari, a meno che questi non decidano di rinunciare alla loro custodia. In tal caso, Totó e Pablo saranno affidati a nuove famiglie, pronte ad accoglierli e a fornire l’ambiente adeguato per la loro nuova vita.

Questo caso ha anche risvolti giudiziari più ampi, con cinque persone attualmente indagate: i due proprietari dei cani, la madre e i due zii del piccolo. Le indagini continuano per chiarire tutte le circostanze dell’incidente e per determinare eventuali responsabilità.

Il destino di Totó e Pablo ha suscitato un’ampia discussione sulla gestione dei cani potenzialmente pericolosi e sulle misure preventive che i proprietari di animali devono adottare per garantire la sicurezza pubblica. Questo incidente sottolinea l’importanza di una formazione adeguata e di rigorose misure di sicurezza per i proprietari di razze canine considerate aggressive.

Questo caso, doloroso e complesso, continua a essere oggetto di attenzione sia per le implicazioni legali che per le questioni etiche relative al trattamento degli animali coinvolti in attacchi. Resta da vedere come questa situazione influenzerà le future politiche sulla gestione e sulla regolamentazione delle razze canine in Italia.