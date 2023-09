Furia omicida in famiglia: il figlio massacra la madre sul balcone

Chi è Ruben Andreoli?

Ruben Andreoli, un uomo di 45 anni, è al centro di un grave caso di violenza familiare che ha portato alla morte della madre Nerina Fontana. L’evento si è svolto a Colombare di Sirmione, Brescia. Ecco cosa sappiamo finora.

L’aggressione e l’omicidio

Nerina Fontana, 72 anni, è stata brutalmente attaccata dal figlio con una serie di calci e pugni. Questo atto violento è avvenuto durante un litigio che ha preso una piega tragica. L’interrogatorio di Andreoli è previsto per la mattinata di oggi, ma potrebbe durare diverse ore.

Il possibile movente

Andreoli e la moglie, una donna ucraina sposata qualche anno fa, erano in procinto di trasferirsi in Ucraina. Questa scelta, che avrebbe comportato anche l’abbandono del lavoro in Italia, non era stata accolta favorevolmente da Nerina Fontana. Questi dissapori potrebbero essere stati l’origine dell’alterco che ha portato all’omicidio.

Le circostanze dell’evento

I vicini di casa sono stati i primi ad allertare il 112. La moglie di Andreoli era presente durante l’aggressione, ma pare fosse paralizzata dalla paura. Testimoni riferiscono di aver visto Andreoli colpire la madre sul balcone con una violenza inaudita.

La scena del crimine

L’appartamento, situato in via XXIV Maggio, è stato posto sotto sequestro, ma è stato dissequestrato nelle ore successive. Restano visibili le tracce della violenza: un panno imbevuto di sangue sul balcone, tracce di sangue sul muro e sulla tenda dell’appartamento al piano di sotto.

L’arresto e le indagini

Andreoli è stato arrestato immediatamente dopo l’accaduto e trasferito in carcere a Brescia. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Sirmione, con il coordinamento della procura. Prima di questo tragico evento, le forze dell’ordine non erano mai intervenute nell’appartamento dove Nerina Fontana viveva da oltre 40 anni.

Chi era Ruben Andreoli?

Andreoli, un magazziniere in un’azienda di Peschiera del Garda (Verona), era un volto noto anche fuori provincia. Appassionato di motori, era un pilota di rally. I vicini non avevano mai notato alcuna lite tra lui e la madre, rendendo l’evento ancora più sconvolgente.