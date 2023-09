Sapete chi è Marco Scimia fidanzato di Francesca Manzini: età, dove vivono e lavoro sosia di Johnny Depp

Chi è Marco Scimia?

Marco Scimia, un affascinante 35enne di Ladispoli, è noto per la sua straordinaria somiglianza con l’attore hollywoodiano Johnny Depp. Grazie ai suoi capelli lunghi e neri, un pizzetto distintivo e un fisico scolpito, ha attirato l’attenzione di molti. Ma c’è molto di più in lui oltre alla sua somiglianza con la star del cinema.

Il Lavoro di Marco Scimia

Incredibilmente, Marco non è solo un sosia di Depp, ma è anche un professionista rispettato nel suo campo. Lavora come barbiere e gestisce il suo salone a Roma. Non si ferma solo alla cura dei capelli dei suoi clienti, ma amplia i suoi orizzonti partecipando a vari eventi e serate. Recentemente, ha acquisito ulteriore visibilità con un’apparizione nel promo del popolare reality show “Grande Fratello Vip”.

La Relazione con Francesca Manzini

La fidanzata di Marco, Francesca Manzini, è una celebrità televisiva amata per le sue doti comiche e di imitazione. Dal suo debutto su Rai1 nel 2009 con “Festa Italiana”, Francesca ha continuato a conquistare il pubblico con le sue imitazioni di personaggi famosi. Ha lavorato con grandi nomi come Gerry Scotti, Piero Chiambretti e Carlo Verdone e ha ottenuto un grande successo con “Amici Celebrities” di Maria De Filippi nel 2019.

Un Amore in Crescita

Nel mezzo della fama crescente di Francesca, l’amore tra lei e Marco è fiorito. La coppia non esita a mostrare la loro intimità e affetto sui social media, dove entrambi hanno una grande seguito. Le foto condivise rivelano momenti dolci della loro vita quotidiana, dimostrando che il loro legame è autentico e profondo.

Marco e Francesca Oltre la Fama

Oltre alla sua fama come sosia di Johnny Depp, Marco ha un ruolo fondamentale nella vita di Francesca. La loro storia d’amore è radicata in una profonda comprensione reciproca, rispetto e affetto. Marco, con il suo lavoro come barbiere e le sue occasionali apparizioni nel mondo dello spettacolo, sembra bilanciare perfettamente la sua vita professionale con quella personale.