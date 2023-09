Sapete chi è Francesca Manzini: età, fidanzato, figli, altezza, peso, malattia e dove vive

Chi è Francesca Manzini

Francesca Manzini, nata nel 1990, proviene da una famiglia con forti legami nel mondo dell’intrattenimento. La sua famiglia ha una lunga tradizione nel campo, con la sorella Lilli, nota doppiatrice, e lo zio Arturo Dominici, che era anch’egli un doppiatore di fama. Anche il padre di Francesca, Maurizio Manzini, ha avuto un ruolo importante come ex Team manager della celebre squadra di calcio, la Lazio.

Battaglie Personali

Durante l’adolescenza, Francesca ha affrontato sfide personali significative. Ha dovuto lottare contro problemi di peso, alternando periodi di bulimia e anoressia. Questo periodo oscuro è durato sei anni, ma con determinazione e forza d’animo, è riuscita a superare queste difficoltà.

La carriera di Francesca: dalla gavetta alla notorietà

Nonostante abbia iniziato come animatrice nei villaggi turistici, il talento di Francesca l’ha portata rapidamente sotto i riflettori. Nel 2009, a soli 19 anni, ha fatto il suo debutto su Rai1 con “Festa Italiana”, impressionando il pubblico con le sue eccezionali imitazioni.

Il suo percorso professionale l’ha portata a lavorare in diversi canali e programmi televisivi. Dopo la Rai, ha collaborato con Sky, doppiando nel programma “Gli sgommati”, per poi trasferirsi a Mediaset. È stata richiesta in programmi come “Grand Hotel Chiambretti” e “Matrix Chiambretti”. Oltre alla televisione, Francesca ha lasciato il segno anche nel mondo della radio, iniziando con “Tutti pazzi per RDS”.

Il 2019 è stato un anno cruciale per Francesca. Grazie alla sua partecipazione ad “Amici Celebrities” di Maria De Filippi, ha ottenuto una grande visibilità e successivamente è stata scelta come imitatrice per “Striscia la Notizia”, programma che ha poi iniziato a condurre nel 2020 insieme a Gerry Scotti.

Vita privata

Francesca Manzini ha avuto una relazione con lo speaker e doppiatore Christian Vitelli durante il primo lockdown nel marzo 2020. Nonostante avessero pianificato il matrimonio per settembre 2021, sembra che Francesca abbia deciso di terminare la relazione a causa della differenza di età con Vitelli.

Successivamente, ha trovato amore e felicità con Marco Scimìa, noto come il sosia italiano di Johnny Depp. Marco, originario di Ladispoli, è anche un barbiere di professione e ha partecipato al Grande Fratello Vip.