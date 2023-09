Patente ritirata per ebbrezza: il padre chiamato per il soccorso finisce più ubriaco del figlio!

Un Caso Singolare a Padova

In un episodio che sembra più uno sketch comico che un fatto di cronaca, un giovane fermato dalla polizia stradale per guida in stato di ebbrezza a Padova ha chiamato il padre per essere soccorso. La sorpresa? Il genitore era ancora più ubriaco del figlio.

Un Controllo di Routine si Trasforma in una Scena Ironicamente Comica

Durante un normale controllo in Via San Marco a Padova, la polizia stradale ha fermato 23 conducenti. Tra questi, sette si sono visti ritirare la patente per aver superato il limite di tolleranza alcolica.

Il 30enne e la Chiamata al Padre

Tra i conducenti fermati, un 30enne è risultato con un tasso alcolico pari a 0,62. Dopo aver ricevuto il verbale e aver consegnato la patente agli agenti, il giovane ha seguito la prassi chiamando suo padre per farsi venire a prendere.

L’Arrivo del Padre: Un Colpo di Scena

Tuttavia, quando il padre del 30enne è arrivato sul posto, gli agenti hanno notato che l’uomo era visibilmente alterato e barcollante. Decidendo di effettuare un test alcolico anche su di lui, hanno scoperto che il suo tasso alcolico era di 1,10 – quasi il doppio di quello del figlio.

In conclusione, questo episodio ci ricorda quanto sia importante **rispettare i limiti di alcol** quando si è alla guida. E che, in caso di necessità, è sempre meglio affidarsi a un conducente sobrio.