Gabriella Perino, chi è la compagna di Gerry Scotti? Età, lavoro e figli

Gabriella Perino, cinquantadue anni, lunghi capelli biondi e sorriso amabile, è la compagna di Gerry Scotti e la persona che ha ridato il sorriso al conduttore dopo la separazione da Patrizia Grosso. Ha sempre fatto parte della vita del noto conduttore Mediaset, ma solo dopo la fine del suo matrimonio è diventata la sua compagna.

La fidanzata di Gerry Scotti, un architetto, lo ha incontrato quando lui era solo all’inizio della sua carriera ed era per lo più single. Tra loro c’è stata solo un’amicizia platonica fino al 1991, quando lui ha scelto di sposare Patrizia Grosso, dalla quale ha avuto un figlio, Edoardo, il suo unico figlio.

Nello stesso periodo, Gabriella Perino si è sposata e ha avuto due figli: la più grande, Beatrice, si è iscritta alla stessa scuola milanese frequentata da Edoardo. È qui che Gabriella e Gerry Scotti si ricongiungono. Nel 2002, Scotti iniziò a vivere una grave crisi coniugale con la moglie. Il figlio, all’epoca adolescente, rendeva particolarmente difficile il processo di divorzio. Patrizia Grosso, che si era allontanata, rivelò a Scotti di aver trovato l’amore altrove.

“Non andavamo più d’accordo, anche per colpa mia, il lavoro mi assorbiva tantissimo – ha raccontato anni dopo il presentatore a Vanity Fair -. E mia moglie ha chiesto la separazione perché aveva trovato un’altra persona. Ho sofferto molto, non mi sarei voluto separare da mio figlio. Però ho preso una casa vicino a loro, lo potevo accompagnare a scuola e vederlo sempre. Ma quanti amici invece si sono ritrovati a 40 anni sul divano di mamma e ad attraversare la città per vedere i bambini?”.

Gerry riuscì a superare le sue difficoltà concentrandosi sul suo amato lavoro. Alcuni anni dopo, incontrò un’altra donna compatibile con lui, Gabriella Perino. In un’intervista rilasciata a La Stampa, Gabriella ha dichiarato di conoscere Gerry da molto tempo, anche se hanno scambiato solo brevi conversazioni.

In seguito, iniziando a parlare, si sono resi conto di avere numerosi punti in comune. Il fatto che i loro figli fossero amichevoli tra loro ha facilitato il loro incontro.

La loro relazione è iniziata nel 2004 e da allora sono rimasti inseparabili. È una persona di notevole integrità”, ha ammesso Gerry Scotti, “mi assiste nelle questioni pratiche della vita e ha perseverato nel sostenermi nonostante i riflettori della pubblicità”.

Gabriella e Gerry, che si conoscono da oltre due decenni, hanno iniziato la loro relazione nel 2004, dopo la fine dei rispettivi matrimoni. Gerry ha nove anni in più di Gabriella.

Dal 2011 hanno convissuto a Milano senza interruzioni e hanno deciso di andare a vivere insieme solo dopo sette anni dall’inizio della loro relazione. Questo per garantire che i figli avessero raggiunto un’età matura e fossero in grado di essere indipendenti, in modo da non essere obbligati a vivere con loro.

Nonostante siano stati insieme per un periodo di tempo considerevole, mancano prove fotografiche della coppia, che è molto protettiva nei confronti della propria privacy.