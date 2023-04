Maria Laura De Vitis, chi è l’ex fidanzata di Paolo Brosio? Età, lavoro e figli

Maria Laura De Vitis, la 23enne ex compagna di Paolo Brosio (64), si è fatta avanti per parlare della fine della loro relazione. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, la giovane modella ha dichiarato: “Ho trovato la compatibilità con Paolo. Avevamo interessi comuni e questo lo apprezzavo molto. Non ho mai desiderato stare con un individuo geloso e lui mi ha incoraggiato moltissimo nella mia professione, come fa anche lui nell’industria”.

Successivamente, l’attrice ha rivelato che: “La nostra relazione si è conclusa quando il sentimento d’amore che ci univa si è dissipato, ma siamo rimasti in contatto fino a poco tempo fa. Ora lui è sparito, presumibilmente a causa dell’avvistamento di mie foto con un altro individuo. È una persona che frequento attualmente (il rapper 21enne Lollo G, ndr)”, ha dichiarato.

La De Vitis e Brosio si erano incontrati poco prima dell’ingresso di lui nella casa del Grande Fratello Vip e in molti avevano accusato la giovane di aver iniziato la storia d’amore per approfittare della sua fama. “Inizialmente sono stata oggetto di molte critiche.

Molti mi hanno detto che stavo con Paolo per pura ambizione, ma io ho sempre risposto che non avevo bisogno di stare con lui per stare in televisione, o al massimo potevo legarmi a qualsiasi altra persona”, si è difesa la ragazza.

Maria Laura è entusiasta di incontrare persone attraenti, anche se ha un desiderio: “Vorrei che il mio secchione avesse qualcosa che mi catturasse”. Maria Laura poi ammette: “Non voglio che russi, ma spero soprattutto che sia ordinato”. Durante la prima puntata, Maria Laura ha avuto un diverbio con Soleil Sorge. L’influencer italo-americana ha fatto del sarcasmo sul suo look, infatti ha dichiarato di essere contenta che abbia iniziato a vestirsi meglio del solito, commento che ha provocato la sua interlocutrice che ha risposto a tono dicendosi dispiaciuta nel notare che l’ex gieffina non è cambiata: “Pensavo che con il GF Vip ti avesse un attimo ingentilito, mi dispiace invece che tu sia ancora una viperetta… Vorrei farti ricredere, però”. Tra i due la discussione è proseguita, con la De Vitis che ha continuato ad attaccare apertamente Soleil dichiarando: “Per quanto riguarda il mio aspetto trovo davvero subdolo che tu debba giudicarmi solo per il mio aspetto fisico”.

A 23 anni, la modella italiana Maria Laura De Vitis è una delle partecipanti al programma La Pupa e il Secchione, in coppia con il secchione Gianmarco Onestini. Maria Laura ha accettato di buon grado questa sfida, forte del sostegno dei suoi fan su Instagram che l’hanno incoraggiata e sostenuta nelle sue scelte. L’ex di Paolo Brosio ha deciso di buttarsi in questa impresa, con l’obiettivo di farsi conoscere meglio dal pubblico. Durante la prima puntata le coppie sono state accoppiate, ma questo potrebbe cambiare nel corso del programma, come è accaduto nelle puntate precedenti. Maria Laura ha partecipato a diversi concorsi di bellezza, vincendo il titolo di Miss Rocchetta nel 2017 e Miss Universo per la regione Emilia Romagna nel 2019. Non sono mancate le critiche nei suoi confronti a causa della relazione con il giornalista Paolo Brosio, di 42 anni più grande, che però si è conclusa amichevolmente di comune accordo. La modella, che attualmente risiede a Milano, sembra essere single, ma resta da vedere come i suoi fan reagiranno alla sua partecipazione al programma.