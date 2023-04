Enzo Miccio chi è l’ex fidanzato Laurent Miralles, perché si sono lasciati?

Laurent Miralles è l’ex socio di Enzo Miccio, apprezzato wedding planner televisivo e speaker radiofonico che conduce un popolare programma su Real Time.

Nonostante sia un esperto nella creazione di matrimoni da sogno, il conduttore televisivo ha dichiarato che il matrimonio non rientra nei suoi piani attuali. Ha espresso il forte desiderio di avere un figlio, ma ha notato che le attuali circostanze di vita in città separate lo rendono difficile. Ha concluso che questa comprensione è avvenuta dopo aver dedicato gran parte della sua vita al lavoro.

Per quanto riguarda il rapporto con i genitori, Enzo Miccio ha dichiarato di non aver dovuto fare un coming out formale con la sua famiglia. Silvia Toffanin ha osservato: “Non hai mai dovuto esprimere la tua sessualità”. Ha poi aggiunto: “Sono cresciuto in una famiglia molto liberale. Nessuno nella mia famiglia mi ha mai fatto pressioni su chi fossi. Anche mio padre, che era il più tradizionale della mia famiglia, è sempre stato abbastanza aperto. Sono consapevole che non è così per tutti e sono fortunato perché nessuno mi ha mai fatto sentire a disagio e ho potuto vivere in pace”.

La relazione sentimentale tra Enzo Miccio e il suo ex compagno Laurent Mirralles.

È stato dichiarato che i due scelgono di mantenere riservati gli aspetti più intimi della loro relazione e di evitare la presenza di telecamere e paparazzi. Ciò non significa che non siano visibili. Recentemente, Enzo Miccio ha pubblicato una foto di sé e del suo fidanzato, indicando che la loro storia d’amore è in corso, significativa e dovrebbe essere conosciuta da tutti.

Senza prove concrete, non è chiaro quando Enzo Miccio e Riccardo Marenghi si siano incontrati e innamorati per la prima volta. Anche se si ritiene che sia avvenuto dopo la rottura di Enzo Miccio con Riccardo Marenghi, la loro relazione ha avuto la sua parte di momenti difficili. Durante un’intervista con Caterina Balivo, il wedding planner ha riconosciuto le sfide che hanno affrontato, affermando: “Ho sempre cercato di mantenere la mia vita privata. Entrambi ci siamo impegnati molto e abbiamo dovuto superare molti ostacoli. Recentemente abbiamo iniziato un nuovo viaggio insieme e ora siamo più forti che mai”.