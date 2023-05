Gaffe a Viva Rai2: La clamorosa situazione di Mattia e Benedetta - Controcopertina

Il grande momento di Mattia ad Amici

Nelle ultime ore di ieri, attraverso i social, è trapelata l’anteprima che il vincitore di Amici 22 sarebbe stato ospite a Viva Rai2. I numerosi fan del ballerino di latino americano erano entusiasti di vederlo esibirsi in televisione, ma questa volta sul canale Rai. C’era molta curiosità anche sulla presenza della sua partner nel talent. Ed è così che oggi i due hanno ballato insieme in un coinvolgente medley di latino americano. Tuttavia, al termine dell’esibizione, Fiorello ha commesso una gaffe rivelando che Mattia e Benedetta sono una coppia non solo sul palco. Queste sono state le sue parole:

“Complimenti a te Mattia, a te Benedetta, veramente. Siete una coppia non solo nel ballo, mi dicono qua.”

La smentita di Mattia: Siamo solo grandi amici

Questa mattina, a Viva Rai2, si sono vissuti momenti di grande imbarazzo tra rivelazioni clamorose e gaffe da parte del conduttore. Dopo che Fiorello ha svelato presunti flirt tra i due ballerini di latino americano, gli ex allievi di Amici sono intervenuti per chiarire la situazione. Benedetta è stata la prima a cercare di mettere le cose in chiaro, scuotendo la testa e facendo segno di no con il dito, mentre Fiorello parlava, per evitare che si diffondesse l’idea sbagliata (la ballerina, ricordiamo, è fidanzata da molto tempo con una persona che non fa parte del talent). Successivamente, anche Mattia ha voluto smentire tutto, prendendo la parola e dichiarando: “No, siamo solo grandi amici.”

Fiorello sdrammatizza: Una sorpresa esilarante

Durante la bellissima performance di Mattia e Benedetta, un medley di Jive e Cha Cha Cha, a metà esibizione è avvenuta una sorpresa esilarante. Infatti, al posto di Benedetta come partner di Mattia è comparso Fabrizio Biggio, vestito con gli stessi abiti e una parrucca simile alla sua. I tre hanno messo in scena un’interpretazione in cui Mattia era letteralmente conteso tra le due donne. Così, dopo la gaffe riguardante la situazione sentimentale dei due ex allievi di Amici, il conduttore di Viva Rai2 ha sdrammatizzato la situazione rivolgendosi a Biggio con ironia: “Allora hai speranza.”