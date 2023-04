Gerry Scotti, chi è il figlio Edoardo? Età, moglie e figli

Edoardo Scotti è nato nel 1992 da Gerry Scotti, noto conduttore televisivo, e dalla sua prima moglie Patrizia Grosso. Fin da giovane Edoardo ha nutrito un profondo entusiasmo per la cinematografia, che lo ha spinto a trasferirsi negli Stati Uniti per conseguire una laurea in regia.

Nel 2015 è rientrato in Italia per fare da inviato speciale nel programma “Lo Show dei record” condotto dal padre, suscitando grande clamore nell’opinione pubblica. Sui social media (e non solo) è stato definito un “raccomandato”, ma il padre stesso lo ha difeso, affermando che: “la produzione lo ha voluto per la sua familiarità con loro e per la sua doppia conoscenza dell’inglese e dell’italiano, oltre che per i suoi studi di regia in America”.

È stato sottoposto a esami con collegamenti dagli Stati Uniti e dalla Cina e ha dimostrato la sua bravura. Sono orgoglioso di poter dire che sono stato in grado di fornirgli un vantaggio rispetto agli altri candidati.

Durante un’apparizione a Verissimo, il conduttore Gerry Scotti ha condiviso con orgoglio la notizia che suo figlio Edoardo gli ha dato la grande gioia di diventare nonno, avendo un figlio con la moglie durante la serrata, come probabilmente hanno fatto molti italiani.

È stata una piacevole sorpresa per lo zio Gerry quando ha scoperto, grazie all’iniziativa del figlio, di essere diventato nonno di una bellissima nipotina. Ha espresso la sua gioia e ha rivelato il suo desiderio di diventare bisnonno, affermando: “Ora mi aspetto più nipoti. Ne vorrei altri due, ma anche la moglie di Edoardo deve essere d’accordo”.

Nel 2013 Edoardo si è laureato all’Università Cattolica del Sacro Cuore e successivamente si è recato in America per approfondire i suoi studi. La sua ambizione era quella di diventare regista a Los Angeles, piuttosto che intraprendere una carriera davanti alla macchina da presa, nonostante fosse figlio di un’amata presentatrice. Tuttavia, Edoardo ha fatto una breve apparizione sul piccolo schermo.