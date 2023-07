Giancarlo Magalli: La sua verità su Barbara D’Urso e il futuro televisivo

A pochi giorni dalla presentazione dei palinsesti Rai e Mediaset, un nome che spicca per la sua assenza è quello di Giancarlo Magalli. Dopo una battaglia vinta contro il linfoma che ha stravolto la sua vita, Magalli si è aperto in un’intervista esclusiva al Messaggero, raccontando come sta affrontando questo momento e le sue prospettive future. In questo articolo, scopriremo la verità di Magalli su Barbara D’Urso e il suo punto di vista sul panorama televisivo attuale.

Una scelta personale

Magalli spiega che non è interessato a fare carriera e che non sopporterebbe più l’impegno di due ore al giorno per nove mesi consecutivi. Questa è stata la ragione per cui ha lasciato il programma “I fatti vostri” due anni fa. Attualmente, si diverte ad essere ospite e opinionista in diversi programmi, come su Tv8 con la Gialappa’s. Magalli afferma che se glielo chiedessero, sarebbe felice di partecipare più spesso a tali progetti.

La mancanza di nuove idee

Magalli esprime la sua frustrazione riguardo alla mancanza di nuovi programmi e idee nel panorama televisivo attuale. Afferma che i format stranieri dominano le trasmissioni e che non c’è spazio per nuove proposte creative. Secondo lui, le idee originali sono state accantonate, lasciando solo programmi preconfezionati e adattamenti poco innovativi.

Delusioni con la Rai

Magalli rivela di aver ricevuto promesse di una telefonata sia da Angelo Mellone, attuale responsabile del Day Time, che da Giampaolo Rossi, direttore generale, ma finora non ha avuto notizie da loro. Nonostante ciò, Magalli afferma di avere una lunga storia con la Rai, iniziata nel 1964 senza alcuna raccomandazione. Ha avuto buoni rapporti con molti manager nel corso degli anni, ad eccezione di Del Noce e Saccà.

Battute e multe con la Rai

Magalli rivela un passato burrascoso con la Rai. Negli anni ’90 gli fu negata la conduzione di Sanremo a causa delle obiezioni dei discografici. Inoltre, a causa delle multe imposte dalla Rai per le dichiarazioni non concordate con l’ufficio stampa, Magalli ha dovuto affrontare una spesa di circa 50.000 euro.

La sua opinione su Barbara D’Urso

Magalli non ha mezzi termini quando parla di Barbara D’Urso. La definisce “il monumento al trash”, un modo di fare televisione che lui non approva e considera insincero. Rivela anche che D’Urso gli ha tolto il saluto perché nel 2003 non l’ha invitata a far parte della giuria del programma “La grande occasione”.

Giancarlo Magalli, in questa intervista, ha condiviso la sua verità su Barbara D’Urso e ha espresso le sue opinioni sul panorama televisivo attuale. Ha spiegato la sua scelta di non voler fare carriera e ha parlato delle difficoltà che ha affrontato con la Rai nel corso degli anni. Nonostante tutto, Magalli rimane positivo sul suo futuro televisivo e si diverte ad essere ospite e opinionista in diversi programmi. La sua esperienza e il suo punto di vista unici saranno sicuramente un valore aggiunto per le trasmissioni a cui parteciperà.