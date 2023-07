Oroscopo Branko domani 9 luglio 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Senza dubbio, sei la persona tipica che tende a mettere sempre i desideri e gli interessi dei tuoi cari prima dei tuoi. Ma la configurazione planetaria di oggi potrebbe incoraggiarvi a riequilibrare la situazione a vostro favore. Non aver paura di dispiacere affermando una volontà personale che potrebbe forse essere opposta a quella del tuo partner. Pensa che l’egoismo a volte sia molto positivo.

Toro

Peccato che i giorni non scorrano sempre allo stesso modo. Senza dubbio questa sarà la conclusione a cui arriverete stasera, quando vedrete con soddisfazione tutto ciò che avete raggiunto oggi senza incontrare difficoltà. Quanto sarai orgoglioso di aver risposto in modo così semplice ed efficiente a ciò che tu o altri vi avevate chiesto. Da questa esperienza dovresti imparare alcune lezioni sulle leggi da seguire in modo che tutto funzioni come un orologio.

Gemelli

In questo momento sei protetto dalla tua buona fortuna. E ne esci vincitore, a testa alta e con il sorriso sulle labbra per raggiungere le vette più inaccessibili. Amore, denaro, lavoro… Tutto cade tra le tue braccia senza che tu abbia l’impressione di fare il minimo sforzo. Se ancora non mostri segni di mancanza di fiato, cerca di avere le idee chiare. Potresti aver bisogno di tutta la tua energia e lucidità per andare sulla strada giusta.

Cancro

Oggi è un giorno ideale per dimostrare nella società quella generosità altruistica che conferisce ai membri del vostro segno un’aura molto speciale. Dovresti donare una parte di te, solo per il piacere di vedere gli occhi dei tuoi cari brillare d’amore. Aiuta un amico a risolvere un conflitto, fai sorridere di nuovo un bambino o una signora anziana attraversa la strada. La gratitudine che riceverete in cambio gusterà il sapore del nettare divino.

Leone

Sviluppa la tua forza, poiché è del tutto possibile che una valanga di fortuna ti raggiunga in breve tempo. Spalanca le mani per raccogliere quante più cose possibili. Vedrai più avanti come uscire per guidarli tutti a testa alta. Al momento stai beneficiando di una combinazione eccezionale, capace di dare una grande spinta alla tua vita a livello sentimentale, professionale o di amicizia.

Vergine

La configurazione astrale del giorno può farti sentire malinconico. Avrai anche la sensazione di essere un po ‘solo, letteralmente e figurativamente, e l’allontanamento temporaneo di uno dei tuoi cari potrebbe improvvisamente sembrare molto pesante. Non lasciare che qualcosa di non detto oscuri la tua vita emotiva. Apri il tuo cuore agli altri. Offri loro l’opportunità di comprendere meglio le tue richieste più profonde e rispondere ad esse con tutto il tuo amore.

Bilancia

Il tuo amore per la dipendenza potrebbe averti portato troppo lontano rispetto a ciò che è tollerabile per i tuoi cari. L’autonomia non deve essere confusa con l’egoismo. Oggi, qualcuno nella tua cerchia professionale o familiare potrebbe chiederti spiegazioni su alcune delle tue azioni. È molto probabile che non sarà d’accordo con il percorso che stai seguendo attualmente e ti lascerà da parte. Quindi molto probabilmente ci sarà una discussione tra di voi.

Scorpione

In assenza di alcuni membri della famiglia che ti mancano davvero, dovresti rivolgerti ai tuoi amici oggi. Sapranno fornirti quelle prove d’amore che per te sono necessarie per vivere come l’aria che respiri tu. Ti impediranno anche di lasciarti mangiare il brindisi da alcune persone approfittate di ciò che potresti incrociare nella tua ricerca dell’impossibile.

Sagittario

Nel corso della giornata, gli aspetti planetari potrebbero offrirvi esperienze molto arricchenti. Tu, che ami scoprire cose nuove e incontrare nuove persone, ora entri in un periodo che comprende diversi giorni che dovrebbero essere di tua completa soddisfazione. Comunicazione, relazioni, scambi… Pensa che è ora o mai più, è giunto il momento per te di mettere al primo posto i tuoi molti doni. Non rimarrete delusi.

Capricorno

Per dare una buona spinta alla tua vita, spesso senti il bisogno di nutrire le tue emozioni personali. Ed è a questo che potresti dedicarti oggi. Ad esempio, potresti voler brillare negli occhi delle persone che ammiri. Il problema è che questo potrebbe non essere così immediato come desideri. Quindi prendi questa battuta d’arresto con calma e pazienza perché avrai altre opportunità.

Acquario

I momenti che prenderanno forma nell’arco della giornata di oggi e che riserveranno una piacevolissima sorpresa. Probabilmente incontrerai uno dei tuoi futuri amori molto presto. Dovresti sapere come indovinarlo, riconoscerlo, perché stabilirai una relazione amichevole fruttuosa e gratificante. Conoscere questa persona ti permetterà di apprezzare e valutare meglio alcuni aspetti della tua vita personale e i loro consigli saranno molto importanti per te. Quindi devi stare attento a non perderlo.

Pesci

La verità è che, in questo momento, tutto sta andando bene per te Cogli l’occasione per alzare l’asticella. Entrerai in un periodo estremamente positivo sia professionalmente che sentimentalmente. Non mancherai di vedere che i tuoi progetti diventano realtà rapidamente ed è proprio qui che la tua scarpa si stringe. Quindi assicurati di evitare qualsiasi dimostrazione di impazienza, altrimenti troverai alcuni ritardi nei tuoi obiettivi.