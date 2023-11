Gianluca Cenedese: Una vita segnata dalla leucemia, una lotta da supereroe - Controcopertina

Nella provincia di Treviso, a Maserada sul Piave, si è consumata una tragedia che ha scosso l’intera comunità. Gianluca Cenedese, un giovane di soli 12 anni, è stato stroncato da una leucemia che aveva combattuto con coraggio fin dall’età di 2 anni. La sua storia è un esempio di determinazione e forza di volontà che ha toccato il cuore di tutti coloro che lo conoscevano.

Un Battaglia Coraggiosa

Gianluca è stato ricoverato per la prima volta il 20 agosto di quest’anno, ma la sua lotta contro la leucemia era iniziata molto prima. Sin da piccolo, ha affrontato la malattia con un coraggio degno di un supereroe. La sua famiglia lo ricorda come un bambino vivace, ironico e pieno di fantasia, nonostante le sfide che doveva affrontare quotidianamente.

Il padre, Renzo, ha condiviso il coraggio straordinario di suo figlio in un’intervista al Corriere. “Ha sempre combattuto come un supereroe. Gli chiedevo di non mollare, di essere forte, e lui non mollava,” ha dichiarato il papà distrutto dal dolore.





Le Ultime Parole

Le condizioni di salute di Gianluca si erano aggravate notevolmente dall’agosto precedente, quando era stato ricoverato presso l’ospedale di Padova. L’anno precedente aveva subito un delicato intervento di trapianto. Quest’anno, a causa del peggioramento della sua salute, aveva dovuto rinunciare persino alla scuola.

Nelle ultime ore, quando la speranza si stava affievolendo, Gianluca ha pronunciato parole che rimarranno impresse per sempre nel cuore del padre: “Papà, voglio andare a casa.” Poi il silenzio eterno.

L’Addio a un Giovane Guerriero

La notizia della scomparsa di Gianluca ha scosso profondamente Maserada sul Piave e ha suscitato una valanga di messaggi di cordoglio sui social media, un tributo sentito a un giovane guerriero che ha lottato con dignità e sorriso sulle labbra. La sua forza, il suo carattere combattivo e il suo amore per la vita saranno ricordati da amici e parenti per sempre.

Questo triste destino ci ricorda quanto sia importante apprezzare ogni momento della vita e lottare con determinazione contro le avversità. Gianluca Cenedese ha insegnato a tutti noi il significato della vera forza interiore e del coraggio. Che il suo spirito continui a illuminare il cammino di chiunque lo abbia conosciuto.