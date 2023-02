Gianluca Grignani uguale Blanco, non sente la sua voce: «A 50 anni sai come si fa, a 20 no»

Gianluca Grignani è stato costretto a terminare bruscamente la sua esibizione a causa di un problema tecnico. Ha commentato: “Quando avevo 20 anni non sarei stato in grado di gestire questa situazione, ma ora a 50 anni sono in grado di farlo”. Questa affermazione sembra alludere al caso Blanco che si è verificato durante la prima serata del Festival.

Cosa è successo

Gianluca Grignani, il quarto artista a esibirsi, ha iniziato il suo set ma è stato costretto a fermarsi per un problema tecnico. Ha quindi chiesto al direttore se poteva riprendere, scusandosi con il pubblico: “Mi scuso, mi sono fatto abbassare troppo la voce dal fonico prima di salire sul palco. Ho imparato da questa esperienza all’età di cinquant’anni”.

Dopo aver concluso la sua esibizione, Grignani ha presentato al pubblico la scritta sulla sua giacca: “No war”. Poi è uscito dal palco, per poi tornare poco dopo a raccogliere i fiori che gli erano stati lanciati, che ha poi gettato alla folla.