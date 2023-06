Gianni Sperti Svela Tutto a Verissimo: L'ex Matrimonio, la Sua Trasformazione e il Mistero di Paola Barale - Controcopertina

Gianni Sperti, noto opinionista di Uomini e Donne, fa un bilancio della sua vita e condivide dettagli intimi su Verissimo. Ciò che rivela sulla sua ex moglie, Paola Barale, lascia tutti senza parole.

Gianni Sperti, un volto familiare e amato dal pubblico di Canale 5, è stato recentemente ospite a Verissimo, dove ha condiviso una serie di confessioni personali che hanno spiazzato il pubblico. Molti ricordano il Gianni di dieci anni fa, un uomo descritto come carino, discreto e timido.

Tuttavia, alcuni fan pensano che il tempo abbia cambiato Gianni. Alcuni lo accusano di essere diventato aggressivo e antipatico. Ma Gianni rimane convinto di essere la stessa persona, forse solo più esplicito nelle sue opinioni.

“Dai Gianni ritorna come un tempo quando eri un semplice ragazzo educato genuino modesto e a volte anche un po’ timido, peccato che quel Gianni non esiste più” – scrive una fan.

Uno degli argomenti più sentiti toccati durante l’intervista è stato il suo passato matrimonio con Paola Barale. Gianni ha parlato apertamente del rapporto con l’ex moglie, che non sembra essere nel migliore dei termini.

Parlando con la presentatrice Silvia Toffanin, Gianni rivela:

“Io ho superato il fallimento del matrimonio, lei a quanto pare la pensa diversamente… Quando dice che non sono stato me stesso, essere se stessi? Cosa voleva dire? Non lo so. Anzi lo so ma preferisco far finta di niente”.