Ginny & Georgia su Netflix: seconda stagione a che ora esce? Trama e cast

Gli spettatori possono gioire perché l’attesissima seconda stagione della popolare serie Netflix Ginny & Georgia è ora disponibile per lo streaming. Con episodi ancora più avvincenti, questa stagione sarà sicuramente imperdibile.

Nella prima stagione di Ginny & Georgia sono accaduti numerosi eventi. L’attesissima seconda stagione di Ginny & Georgia verrà rilasciata oggi, giovedì 5 gennaio, probabilmente a partire dalle 9. I fan dello show, che hanno guardato con ansia la prima stagione nel febbraio 2021, potranno finalmente vedere la continuazione della serie sulla piattaforma di streaming. Con l’emergere di nuovi segreti e sfide, gli spettatori possono aspettarsi un’esperienza avvincente.

Con il passare del tempo, molti potrebbero aver dimenticato gli eventi della prima stagione. Per coloro che non conoscono la serie, essa segue la quindicenne Ginny e sua madre Georgia che si trasferiscono in una piccola città del New England. Il passato di Georgia riemerge rapidamente e Ginny alla fine scopre la verità: sua madre è un’assassina, che ha ucciso il marito Kenny per i maltrattamenti subiti dalla figlia.

L’attesa per la seconda stagione è alta.

Nel corso della seconda stagione, riprenderemo dalla verità che Ginny deve affrontare la realtà di avere una madre che ha commesso un omicidio per proteggerla. Il passato continuerà a perseguitarli e dobbiamo sintonizzarci sui 10 episodi disponibili su Netflix dal 5 gennaio alle 9 per scoprire cosa succederà. Non perdetevela!

Il cast

Il cast della produzione è composto da Gentry (Ginny) e Howey (Georgia) nei ruoli principali, oltre a Jennifer Robertson, Felix Mallard, Sara Waisglass, Raymond Ablack, Chelsea Clark e Katie Douglas. Al cast si aggiunge Aaron Ashmore, che interpreterà l’ex fidanzato di Georgia.