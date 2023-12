Gino Cecchettin preso di mira sui social, il suo avvocato minaccia: “Basta! Abbiamo già presentato due querele”

Gino Cecchettin, il padre di Giulia Cecchettin, la giovane vittima dell’11 novembre, è diventato il bersaglio di una brutale campagna di insulti e diffamazioni sui social media. Il suo avvocato, Stefano Tigani, ha annunciato che è arrivato il momento di porre fine a questa violenza verbale, presentando già due querele contro gli autori di questi messaggi.

La Crescente Ondata di Odi su Gino Cecchettin

Gino Cecchettin ha dovuto affrontare una marea incessante di messaggi diffamatori e offensivi. Questi insulti pesanti sono giunti da diverse fonti e sono apparsi su diverse piattaforme, da Facebook a TikTok. L’avvocato Stefano Tigani ha deciso che è giunto il momento di agire legalmente contro gli autori di questi messaggi per proteggere la dignità e l’onore del suo cliente.

Un Messaggio Forte da Parte dell’Avvocato

L’avvocato Tigani ha reso chiaro che qualsiasi attività diffamatoria o denigratoria nei confronti di Gino Cecchettin e della sua famiglia non sarà tollerata e sarà affrontata secondo la legge. La sua dichiarazione è un segnale forte contro l’odio online che può infliggere ulteriori sofferenze a una famiglia già devastata dalla tragica perdita di Giulia.





Un Momento di Riflessione

Questo triste episodio ci ricorda quanto sia importante mostrare rispetto e compassione, specialmente in momenti di dolore e tragedia come quello che la famiglia Cecchettin sta attraversando. Mentre Gino Cecchettin cerca di superare questa terribile esperienza, sarà ospite del programma “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, un’opportunità per condividere il suo dolore e cercare conforto nella solidarietà della comunità.