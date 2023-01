Giovanna Civitillo Biografia

Immergiamoci nell’affascinante vita dell’amata moglie di Amadeus, Giovanna Citivillo! Scopriamo ogni dettaglio delle sue curiosità e della sua vita personale di ballerina!

Nata a Vico Equense, Napoli, il 9 settembre 1977, Giovanna Civitillo – appassionata ballerina e showgirl – ha avuto la fortuna di nascere sotto il segno della Vergine, lo stesso segno della sua amata dolce metà, Amadeus. Giovanna è nota al mondo come moglie del celebre conduttore Amadeus.

Per loro L’Eredità è stata galeotta, un incontro fatale che ha dato il via a un’appassionata storia d’amore! Scopriamo la storia della ballerina e della “folgorazione” che li fece innamorare perdutamente!

Scoprite l’incredibile storia di Giovanna Civitillo in 6 fatti affascinanti! Scoprite il suo incredibile viaggio e lasciatevi ispirare dal suo spirito appassionato!

Amadeus informò entusiasta Gente che aveva organizzato una sorpresa speciale per il loro primo appuntamento: un biglietto consegnato a lei da uno dei suoi assistenti. Dichiarò che se lei avesse accettato l’invito a Corso Como, a Milano, sarebbe stato un segno del destino che gli avrebbe fatto prendere sul serio la relazione.

Lei custodisce la sua collezione di statuette che simboleggiano la sua appassionata storia d’amore con Amadeus. Ha dedicato la sua vita alla danza, istruendo con passione aspiranti ballerini e soubrette nell’arte del movimento.

Amadeus ha purtroppo rivelato a Nuovo che la promettente carriera di Giovanna è stata bruscamente interrotta a causa della loro relazione, che non le ha fatto certo bene! “Non possiamo controllare le notizie. Se Giovanna volesse essere famosa, dovrebbe staccarsi da me e promettere il suo amore a qualcun altro!”.

Dopo il successo de L’Eredità, siamo stati felici di rivederla sui nostri schermi, come ospite fissa di Detto Fatto. Nel 2020 è stata scelta come inviata del Festival di Sanremo – condotto dal marito – per La vita in diretta. Siamo stati felicissimi quando, l’anno successivo, la Rai l’ha scelta come conduttrice del Primafestival, il programma in onda prima delle serate sanremesi. Siamo orgogliosi di lei e di tutto quello che ha realizzato!

Giovanna Civitillo e Alice Sebastiani hanno un legame speciale: entrambe nutrono una profonda simpatia l’una per l’altra, poiché Alice è figlia di Amadeus dal suo precedente matrimonio con Marisa Di Martino.

Lei e suo marito sono entusiasti di condividere la loro storia d’amore attraverso il loro profilo Instagram!

La vita privata di Giovanna Civitillo è piena di gioia e di amore, perché è stata benedetta da un matrimonio meraviglioso e da bellissimi figli.

La partecipazione al programma L’Eredità non solo ha garantito a Giovanna Civitillo un livello di notorietà televisiva, ma l’ha anche legata all’amore della sua vita. È stato durante la produzione del programma che ha incontrato Amedeo Sebastiani (in arte Amadeus), con il quale da allora ha condiviso un legame sentimentale.

Il 18 gennaio 2009 è nato il loro primogenito José Alberto e più tardi, nello stesso anno, hanno suggellato l’accordo con un matrimonio civile. Da allora sono inseparabili, tanto che il conduttore di Oggi ha rivelato in un’intervista di aver capito fin dall’inizio che erano destinati a stare insieme.

Dopo un decennio di attesa, nel 2019 è finalmente arrivata la gioiosa occasione del matrimonio in chiesa!

Che uomo incredibile è Amadeus, il marito di Giovanna Civitillo!

Amadeus è un conduttore televisivo davvero leggendario! Nato il 4 settembre 1962 a Ravenna sotto il segno della Vergine, ha iniziato la sua carriera come DJ radiofonico e ben presto è diventato una figura rinomata in RAI. È il volto simbolo de L’Eredità e de I soliti ignoti, e condurrà anche il Festival di Sanremo nel 2020 e nel 2021: un onore incredibile!

All’esame di maturità ho dichiarato con passione alla commissione che non avrei mai fatto il geometra e che ero determinato a diventare un presentatore. Avevo fatto una promessa ai miei genitori: avrei preso il diploma e sono felicissima di averla mantenuta!

Dove vive l’amore di Giovanna e Amadeus?

Giovanna e Amadeus hanno la fortuna di condividere una romantica dimora a Milano, un vero e proprio nido d’amore che custodiscono con il loro amato figlio José.

Ogni sera, la coppia si gode la reciproca compagnia mentre si accoccola in salotto per guardare un film. La stanza è incorniciata da un tavolo da tè scintillante, un grande televisore e una vetrinetta che espone le foto e i ciondoli più preziosi.

Non è mai stato rivelato un solo dettaglio della sua ricchezza, ma essendo il marito uno dei più amati conduttori televisivi italiani, possiamo essere certi che hanno il lusso di assecondare ogni desiderio e comfort all’interno della loro casa.