Giovanna Lorenzi chi è la moglie di Roby Facchinetti? Eta, lavoro e figli

Giovanna Lorenzi è la dolce metà di Roby Facchinetti dal 1989, quando hanno deciso di fare il grande passo, dopo essersi innamorati alla follia.

Il cantante dei Pooh ha avuto una vita amorosa piuttosto movimentata e ben 4 figli, nati da tre donne diverse. Nel 1970 si è sposato per la prima volta, con Mirella Costa, che gli ha dato le figlie Alessandra e Valentina. La donna è diventata una stilista famosa e c’è un album dei Pooh che Facchinetti le ha dedicato, chiamandolo come lei.

Dopo solo 9 anni Roby ha lasciato la moglie e ha iniziato una storia con la compagna Rosaria Longoni, che gli ha regalato Francesco Facchinetti. I due non si sono mai sposati, ma hanno vissuto insieme a lungo, anche se negli anni ’80 la loro storia è andata a rotoli.

Il cantante ha incontrato la sua attuale moglie nel 1986 e tra loro è scoccata la scintilla: ancora oggi Roby si dice spesso pazzo d’amore per la moglie, con cui ha avuto altri due figli. Dal matrimonio con lei sono nati i suoi figli più piccoli: Roberto e Giulia Facchinetti.

Di Giovanna Lorenzi non conosciamo molto, visto che è una donna molto discreta, che ha sempre fatto una vita lontana dai flash e dal mondo dello spettacolo.

Giovanna Lorenzi ha dato alla luce i due figli più giovani di Roby: Roberto, nato nel 1987, e Giulia, nata nel 1991. Su di lei non si sa quasi niente (non sembra che abbia un profilo social), a parte il fatto che è nata il primo di marzo: lo si capisce da un post dolcissimo pubblicato su Instagram da Roby Facchinetti per l’ultimo compleanno della donna. “La tua età è la tua vera forza. Buon compleanno amore mio da una vita”, ha scritto in quell’occasione il cantante.