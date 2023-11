Giulia Cecchettin: Il Ruolo Cruciale di Jagger nel Ritrovamento del Corpo

Scopri come il cane Jagger ha svolto un ruolo fondamentale nel ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin, scomparsa tragicamente. Il suo fiuto straordinario ha reso possibile questa scoperta.

Il Ritrovamento Grazie a Jagger

Il corpo di Giulia Cecchettin, la giovane scomparsa da Vigonovo, è stato finalmente rinvenuto grazie al fiuto eccezionale del cane Jagger, un flat coated retriever di 4 anni appartenente alla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia. Questo ritrovamento ha gettato luce su una vicenda drammatica e ha dimostrato ancora una volta quanto i cani addestrati possano essere preziosi in situazioni del genere.

Il Racconto del Proprietario

Andrea Miconi, il proprietario di Jagger e membro del Nucleo BIOS della Sezione Nazionali Alpini, ha condiviso i dettagli toccanti del ritrovamento. Giulia Cecchettin si trovava in un luogo remoto, nascosta da un grosso masso che rendeva difficile individuarla. Nonostante gli elicotteri avessero sorvolato la zona nei giorni precedenti, il suo corpo era rimasto nascosto.





Il Ruolo Cruciale di Jagger

Jagger ha iniziato a comportarsi in modo insolito sabato mattina, attirando l’attenzione di Andrea Miconi. I cani addestrati come Jagger sono solitamente in grado di individuare persone vive o decedute entro limiti di tempo specifici, ma in questo caso c’era una sfida in più. Il corpo di Giulia era lì da diversi giorni, e il freddo rendeva più complesso il compito.