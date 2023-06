Gli Auguri Speciali di Ambra Angiolini a Francesco Renga: Il Messaggio Privatissimo Diventa Pubblico - Controcopertina

Un gesto di affetto che riaccende la nostalgia

Francesco Renga, il talentuoso cantautore italiano, ha festeggiato il suo compleanno con un augurio molto speciale da parte di Ambra Angiolini, la sua ex compagna. I due hanno formato una delle coppie più amate nel mondo dello spettacolo per undici anni, durante i quali hanno dato vita a una bellissima famiglia con i loro due figli, Jolanda e Leonardo, nonostante non si siano mai sposati. Sebbene si siano separati otto anni fa, hanno mantenuto un rapporto di grande amicizia e stima reciproca. “Senza Ambra e i miei bambini morirei”, ha rivelato Renga in una recente intervista, sottolineando l’importanza che la sua ex compagna e i loro figli hanno nella sua vita.

Nonostante la loro separazione nel 2015, sono circolate voci su un possibile ritorno di fiamma tra Ambra e Francesco. In realtà, i due si sono incontrati spesso, ma solo per il bene dei loro figli. Lunedì 12 giugno, il cantante ha compiuto 55 anni e ha trascorso la giornata a Roma in compagnia di suo figlio Leonardo. Attraverso un video su Instagram, Renga ha condiviso la sua gioia dicendo: “È una giornata meravigliosa per me, sto trascorrendo il mio compleanno da solo con mio figlio”.

Durante il video, Francesco Renga ha scherzato sul fatto che suo figlio Leonardo avesse un esame proprio nel giorno del suo compleanno, definendolo “un giorno di m****” per lui. Ha poi ringraziato tutti per gli innumerevoli messaggi di auguri ricevuti e ha voluto esprimere un ringraziamento speciale alla madre dei suoi figli, Ambra, che gli ha inviato un messaggio particolare e dolcissimo.

Ambra Angiolini ha mandato a Francesco Renga un video emozionante, nel quale compaiono Jolanda e Leonardo quando erano piccoli. Renga ha commentato divertito: “Alle 6:45 di stamattina mi arriva questo messaggio da Ambra. C’è forse un sottotesto nascosto? Ecco i suoi auguri e quelli di Jolanda e Leo per i miei 55 anni… se guardo quanto erano piccoli, sembrano tutti così! Grazie per tutti i messaggi affettuosi e… la vicinanza”.

Nonostante entrambi abbiano intrapreso nuove storie d’amore, con Ambra che ha trovato l’amore con il collega Andrea Bosca e Francesco che è fidanzato con la ristoratrice Diana Poloni, il legame tra loro rimane forte. La separazione non ha affievolito l’affetto che provano l’uno per l’altra, continuando a far sognare i loro numerosi fan. Francesco e Ambra si vogliono ancora bene e questo amore si riflette anche nel pubblico, che non può fare a meno di essere colpito da questa dolce dimostrazione di affetto.