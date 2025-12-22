Norma muore in un tragico scontro a Ostia mentre tornava a casa, il commovente addio del partner





All’alba di oggi, Norma Jeanne Beale Meneke, una giovane madre di 27 anni di origini ivoriane, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto in via dei Romagnoli, all’altezza di via Andrea da Garessio, tra Acilia e Dragoncello, a Roma. La donna era alla guida di un’auto che si è scontrata frontalmente con un autobus dell’Atac, causando un impatto devastante.





Il compagno di Norma, visibilmente distrutto dal dolore, ha condiviso sui social media un messaggio toccante: “Ci manchi amore mio, ci manchi da morire. Jordan chiede sempre di te. Ti amo, ti amerò per sempre. Avevi ragione, erano tutti invidiosi di noi”. Le foto postate dall’uomo mostrano momenti felici della loro vita familiare, inclusi il compleanno del figlio primogenito e un tenero abbraccio tra Norma e la sua figlia più piccola al mare.

L’incidente ha coinvolto anche un’amica di Norma, una ragazza di 26 anni che si trovava in auto con lei. Entrambe le giovani sono state colpite dallo schianto, mentre l’autista dell’autobus, un uomo di 52 anni, è rimasto ferito. Il violento impatto ha reso necessaria l’intervento dei vigili del fuoco, che sono stati chiamati sul posto alle 05:35 del mattino. Una squadra dei vigili del fuoco di Ostia è intervenuta rapidamente per estrarre le due ragazze dall’auto.

Una volta giunti sul luogo dell’incidente, i vigili del fuoco hanno utilizzato le attrezzature necessarie per aprire l’autovettura. Hanno estratto la 26enne, che è stata immediatamente affidata ai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso presso l’ospedale. Purtroppo, per Norma non c’è stato nulla da fare; è stata dichiarata morta sul posto.

L’autista dell’autobus, anch’esso ferito, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale per ricevere cure. Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine, che stanno conducendo le indagini per accertare le cause dello scontro.

La notizia della morte di Norma Meneke ha suscitato un’ondata di dolore e sgomento nella comunità. La giovane madre lascia due bambini, che ora si trovano ad affrontare una realtà difficile senza la figura materna. La famiglia e gli amici si stanno stringendo attorno al compagno e ai bambini, cercando di offrire supporto in questo momento di grande tristezza.

Le autorità stanno ora esaminando attentamente le circostanze dell’incidente, cercando di determinare se ci siano state responsabilità specifiche da parte di uno dei conducenti coinvolti. La dinamica dello scontro è ancora oggetto di accertamento e si attendono ulteriori dettagli dalle indagini in corso.

Questo tragico incidente mette in luce non solo la vulnerabilità della vita umana, ma anche l’importanza della sicurezza stradale. Gli incidenti stradali rappresentano una delle principali cause di morte e infortunio, e la comunità è chiamata a riflettere sulla necessità di una maggiore attenzione e responsabilità alla guida.



