Gli Stati Uniti hanno approvato la produzione e la vendita di carne coltivata in laboratorio, diventando il secondo Paese al mondo a prendere questa decisione dopo Singapore. Il Dipartimento di Agricoltura degli Stati Uniti ha dato l’autorizzazione meno di un anno dopo la Food and Drug Administration. Inizialmente, l’autorizzazione sarà limitata alla carne di pollo coltivata e disponibile solo in alcuni ristoranti selezionati.

La vendita di carne coltivata potrebbe avere un impatto significativo sul settore alimentare e potrebbe essere la prima di molte innovazioni simili in futuro. Oltre alla carne, anche il latte sintetico sta facendo progressi, con Israele che si appresta a diventare uno dei primi Paesi al mondo a vendere prodotti lattiero-caseari senza mucche. Questi sviluppi stanno portando ad una vera rivoluzione nel settore alimentare e potrebbero cambiare il modo in cui otteniamo e consumiamo determinati alimenti.

Il Governo italiano ha vietato la produzione e la vendita di carne sintetica, ritenendola un rischio per la salute.Il 95% degli italiani si oppone alla carne sintetica e non la consumerebbe mai se fosse disponibile sul mercato.Il divieto è anche motivato da ragioni culturali, con una bocciatura quasi plebiscitaria della carne sintetica da parte degli italiani.

Al secondo posto ci sono le preoccupazioni per gli effetti sulla salute, seguite dalla mancanza di trasparenza in merito agli ingredienti utilizzati nella carne sintetica. Altri motivi citati sono l’impatto ambientale, la preferenza per il cibo tradizionale e la soddisfazione nel mangiare carne derivata da animali allevati in modo naturale. Questi risultati indicano un forte scetticismo e una netta opposizione degli italiani nei confronti della carne sintetica.

La mancanza di naturalità è la principale ragione per bocciare la carne sintetica (68%). Il 60% delle persone ha dubbi sulla sua sicurezza per la salute. Il 42% ritiene che la carne artificiale non avrà lo stesso sapore di quella vera. Il 18% è preoccupato per l’impatto ambientale della carne sintetica. Alcuni osservano che la carne sintetica è comunque ottenuta da animali, suscitando preoccupazione tra i vegetariani e i vegani.