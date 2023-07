”Glie l’ha chiesto e ha detto sì”: La giornalista TV si sposa con una proposta in ginocchio

Una notizia romantica e sorprendente arriva dal mondo dei media: la popolare conduttrice del Tg2, Manuela Moreno, si sposa. Dopo una lunga carriera giornalistica in Rai, che ha avuto inizio nel lontano 1992 dopo alcune esperienze nelle emittenti locali, la distinta e affascinante giornalista ha deciso di unire la sua vita a quella di un misterioso manager musicale. L’emozionante momento della proposta di matrimonio è stato immortalato in un video che fa brillare gli occhi di amore.

La proposta in ginocchio

Come nelle migliori tradizioni romantiche, lui si è inginocchiato e con dolcezza le ha offerto l’anello. La festa si è svolta in Puglia, circondata da parenti e amici, in un’atmosfera magica e intima. Ancora sconosciuto il nome dell’uomo che ha rubato il cuore della giornalista, che di recente è stata scelta dalla Rai per condurre “Filorosso”, un programma che sostituisce “Cartabianca”.

Il video della romantica proposta

Manuela Moreno è uno dei volti più noti della Rai, una grande appassionata di sport, libri e viaggi. Lui, invece, è rimasto avvolto nel mistero fino a qualche mese fa. La solidità della loro relazione è testimoniata dal fatto che erano già insieme, apparentemente, prima della pandemia e sono riusciti a resistere a quel periodo difficile per tutti. Questo già dice molto sulla forza del loro amore.

Nel video condiviso sul profilo Instagram della giornalista, possiamo sentire la frase “Silenzio che adesso parla…”, anche se la voce di Giacomo è un po’ bassa, le immagini parlano chiaro. Mentre un gruppo di amici suona una dolce melodia alle loro spalle, lui sussurra “Io ti amo…” e le porge l’anello. Manuela lo accoglie con gioia ed esclama “L’unica volta in cui non ha urlato…” e tutti ridono, confermando un’aneddoto divertente… chissà a cosa si riferiva…

Gioia, felicitazioni e il bacio che suggella un amore in crescita

Una grande gioia e congratulazioni accompagnano il classico bacio che corona un amore che è cresciuto negli ultimi tempi e si è concretizzato nel matrimonio. Manuela ha rivelato la sua storia con Giacomo Maiolini, un manager discografico di 60 anni, in un’intervista del 2011, in cui ha dichiarato: “Non vive a Roma, quindi ci vediamo soprattutto nei weekend”. La giornalista non ha figli, ma il suo cuore è stato conquistato da questo affascinante uomo che ha deciso di passare il resto della sua vita con lei.