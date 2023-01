Grande Fratello Vip, sondaggi e anticipazioni 23 gennaio 2023: chi rischia l’eliminazione

Il Grande Fratello Vip continuerà la prossima settimana con una sola puntata al lunedì. Il programma riprenderà il suo formato a doppia serata a febbraio. Fino ad allora, possiamo dare un’occhiata ai sondaggi e ipotizzare chi potrebbe essere eliminato dal reality show condotto da Alfonso Signorini, prima della puntata di lunedì 23 gennaio 2023 e del risultato del televoto.

Nell’ultima puntata erano sei i concorrenti ammessi al televoto, segno che le immunità (Davide, Onestini, Antonino, Attilio, Oriana e Antonella) erano state equamente distribuite. Wilma, George, Sarah, Nikita, Jael e Alberto sono a rischio eliminazione. Wilma sembra essere la meno probabile a rimanere in gara, in quanto era stata precedentemente eliminata ed è rientrata solo grazie al biglietto di ritorno. Il suo successo dipende ora interamente dal sostegno dei suoi fan. Tuttavia, l’esito del Grande Fratello Vip non è mai certo.

Sono stati resi noti gli ultimi dati relativi al televoto del GF Vip 7.

Dana è stata purtroppo eliminata al televoto, nonostante il grande sostegno del pubblico e dei due coinquilini preferiti dai fan, Antonella e Nikita. Nella puntata di lunedì, uno schiacciante 42,9% dei voti ha tenuto al sicuro la modella triestina, mentre Nicole Murgia è rimasta con il 29,5% dei voti e Dana Saber si è fermata al 27,6%, dovendo così dire addio alla casa di Cinecittà.

I sondaggi del Grande Fratello Vip stanno indicando i concorrenti a rischio eliminazione.

Nikita si conferma campione di consensi nel sondaggio del Grande Fratello forumfree, raccogliendo il 43,12% dei voti nelle prime ore di votazione. Tutti gli altri concorrenti sono molto indietro, con Giaele De Donà al secondo posto con il 14,73%, seguito da Alberto De Pisis con il 13,43%. George Ciupilan è vicino con il 10,98% e Sarah Altobello non è lontana con il 10,74%. Come previsto, Wilma Goich è in fondo alla classifica con il 7%.

Il sondaggio di Reality House rivela che Nikita è in netto vantaggio con il 45% dei voti, seguita da Jael con il 14% e da Alberto e George a pari merito con il 13%. Sarah si attesta all’11%, mentre Wilma ha la percentuale più bassa, pari al 5%. Tuttavia, questi risultati potrebbero cambiare nei prossimi giorni con l’aumento dei voti.