Grande gioia al Castello delle Cerimonie: Benvenuto Matteo!

Il Castello delle Cerimonie, famoso per i suoi matrimoni e le Comunioni, si prepara a ospitare un evento speciale: un battesimo per festeggiare il nuovo arrivo nella famiglia Polese. L’hotel La Sonrisa sarà il palcoscenico di una festa indimenticabile per dare il benvenuto al piccolo Matteo, il figlio di Pasquale e Anna, eredi di Don Antonio Polese, il mitico Boss delle Cerimonie. L’annuncio emozionante è stato dato da Imma e Matteo, i felicissimi nonni, sui loro account social, scatenando una pioggia di auguri e congratulazioni da parte dei fan dello show “Castello delle Cerimonie”.

La lieta notizia

“Abbiamo una notizia da annunciarvi”, esordisce il post condiviso sul profilo Instagram ufficiale de La Sonrisa, “Siamo diventati nonni. È nato Matteo, il figlio di nostro figlio Pasquale e sua moglie Anna. È una emozione grandissima e non vedevamo l’ora di condividerla con voi. In questo momento abbiamo il cuore che ci scoppia di gioia”. Imma e Matteo si mostrano raggianti con un enorme fiocco azzurro che decora la porta del Castello, simbolo di una nuova fase felice nella loro vita.

Preparativi per il battesimo

La gioia della neo nonna Imma non si ferma qui, poiché condivide anche le foto delle bomboniere destinate agli ospiti che parteciperanno alla celebrazione del piccolo Matteo. Il nome del neonato omaggia il nonno, Don Antonio Polese, esperto organizzatore di matrimoni e cerimonie al Castello delle Cerimonie. Nella foto, Imma posa davanti a un quadro della sua cara madre defunta, che conferisce un tocco di affetto e memoriale alla scena.

Una tradizione familiare

Il matrimonio di Pasquale, il primogenito di Imma Polese e Matteo Giordano, si è svolto in pieno “stile Castello” qualche mese fa, seguendo le orme di numerose coppie che hanno scelto il Castello per il loro grande giorno. Infatti, ogni puntata dello show “Castello delle Cerimonie” è dedicata a cerimonie e nozze, conquistando il cuore degli spettatori.

L’atmosfera al Castello delle Cerimonie è carica di felicità e amore con l’arrivo del piccolo Matteo. Imma e Matteo, orgogliosi nonni, condividono con gioia la lieta notizia e mostrano il loro affetto per il nuovo membro della famiglia Polese. I fan dello show sono entusiasti e partecipano agli auguri, creando un clima di calore e affetto intorno a questa speciale occasione. Auguriamo una vita piena di gioia e amore a Matteo e ai suoi genitori, Pasquale e Anna, nel Castello delle Cerimonie.