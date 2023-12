Grave incidente stradale: due auto si scontrano e una finisce nel Naviglio con una ragazza di 22 anni in fin di vita

Una tragedia stradale ha sconvolto Pavia oggi, quando due automobili sono state coinvolte in un violento incidente, causando il ribaltamento di una di esse nel Naviglio. Al centro di questa drammatica vicenda una giovane donna di 22 anni, ora in fin di vita, e diversi altri feriti. Esaminiamo nel dettaglio quanto accaduto.

L’Incidente: Nel pomeriggio di venerdì 1 dicembre, una collisione tra due veicoli ha scosso Pavia. Il grave sinistro è avvenuto in via della Repubblica, nelle vicinanze del Naviglio. Secondo le informazioni fornite dall’Agenzia Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l’incidente è avvenuto alle 16.25, scatenando una risposta immediata dalle squadre di soccorso.

La Giovane Vittima: Una delle auto coinvolte nell’incidente si è ribaltata durante la collisione, finendo poi nelle acque del Naviglio. La conducente del veicolo ribaltato è una ragazza di soli 22 anni. Al momento del ritrovamento, si trovava in arresto cardiocircolatorio, una situazione critica. La giovane è stata trasferita in codice rosso all’ospedale San Matteo di Pavia, dove si combatte per la sua vita.





Altri Feriti Coinvolti: Oltre alla giovane conducente, altre persone sono rimaste ferite nell’incidente. Un uomo di 51 anni, che si è avventurato nel Naviglio per soccorrere la ragazza, ha subito alcuni traumi ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Matteo. Accanto a lui c’era un ragazzo di 23 anni, che fortunatamente non ha richiesto il ricovero ospedaliero. Tra i feriti, c’è anche un ragazzino di 13 anni, il quale ha riportato traumi ed è stato trasferito in codice verde all’ospedale San Matteo. Infine, il conducente dell’altra automobile coinvolta nell’incidente è un uomo di 77 anni, anch’egli portato in ospedale in condizioni stabili, ma in codice verde.

L’Intervento delle Autorità: La risposta all’incidente è stata immediata e coordinata. Oltre agli operatori sanitari, che hanno raggiunto il luogo dell’incidente con un’automedica e due ambulanze, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale. Questi ultimi stanno svolgendo tutti i necessari rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e determinarne le cause.

Questo tragico incidente a Pavia ha scosso la comunità locale e ha lasciato una giovane donna in condizioni critiche. Mentre i soccorritori fanno del loro meglio per salvare vite, le indagini proseguiranno per comprendere appieno le circostanze di questa drammatica collisione stradale. La solidarietà della comunità è rivolta alle vittime, nella speranza che possano riprendersi al più presto.