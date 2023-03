Guendalina Tavassi dura nei confronti di Antonella Fiordelisi: l’opinione sull’uscita dal programma

La sorella di Edoardo Tavassi ha visto la puntata del Grande Fratello Vip e ha espresso la sua opinione sull’ex vip.

Ogni puntata del Grande Fratello Vip è associata al commento in diretta di Guendalina Tavassi. Dopo le sue critiche al reality e a Sonia Bruganelli, ieri sera ha deciso di offrire al suo pubblico un giudizio su Antonella Fiordelisi. L’ex vippona è particolarmente ammirata e queste osservazioni di Guendalina difficilmente saranno accolte dai fan della schermitrice.

L’affondo di Guendalina Tavassi contro Fiordelisi.

La Tavassi ha espresso la propria incredulità nell’apprendere la fama di Antonella Fiordelisi, attribuita solo alla sua relazione con Francesco Chiofalo. Hanno notato le sue critiche a Micol, Edoardo e a loro stessi, nonché le sue false affermazioni di non aver mai visto i Tavassi quando erano venuti a sorprendere il fratello. Questo ha portato alla conclusione che la Fiordelisi è famosa solo per essere la compagna di Chiofalo, dopo la separazione da Drusilla Gucci avvenuta a dicembre.

La Tavassi esprime poi la sua critica alla madre di Antonella attraverso l’ironia: “E dopo il ca**o di Sonia, la madre di Antonella scriverà a Sua Santità Papa Francesco”. Questa affermazione è un riferimento diretto alla lettera che Milva Fiordelisi ha scritto a Piersilvio Berlusconi, in cui esprimeva la sua preoccupazione per i problemi psicofisici della figlia.

Poi è arrivato il momento dell’eliminazione e della spiegazione di Fiordelisi, secondo cui sarebbero stati i suoi follower a causare la sua eliminazione. Guendalina ha fatto una risata spensierata: “Niente, non vuole essere lì…. Cioè, anche se una viene eliminata, sono i suoi fan che l’hanno fatta andare via? Non che partecipi attivamente e sia fuori, vabbè, lasciamola con la convinzione che sia stata sua madre a farla eliminare e non milioni di persone che hanno votato per Jael. Vorrei ringraziare soprattutto mamma Antonella per questo e vorrei chiederle se aveva tutto questo potere, perché non ce l’ha tolta di torno prima?”.