“Ha davvero compiuto l’azione”. Ilary Blasi, l’incredibile gesto nei confronti di Francesco Totti.

Negli ultimi tempi, persistono voci riguardanti un mancato accordo tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Sembra che la presentatrice de L’Isola dei Famosi abbia rifiutato l’offerta dell’ex compagno di un assegno mensile di 15.000 euro per i loro tre figli. Come riportato dal Corriere Della Sera, la cifra richiesta da Blasi sarebbe intorno ai 20.000 euro, che per l’ex calciatore sarebbe eccessiva. Tuttavia, non è stata questa l’unica ragione di disaccordo tra i due durante la separazione.

Pare che a Ilary non importi dei contributi economici, poiché ha un reddito elevato. Ciò che le preoccupa riguarda principalmente i figli Cristian, Chanel e Isobel. Pertanto, Blasi e Francesco Totti continuano a litigare sulla divisione del tempo da trascorrere con i bambini, soprattutto con la più piccola. La questione riguarda anche la villa all’Eur, dove attualmente Ilary vive con i figli.

Ilary Blasi e Francesco Totti e la disputa sulla villa all’Eur

Di recente, erano circolate voci riguardo a un Francesco Totti particolarmente irritato per le foto che mostravano Bastian, l’attuale compagno di Blasi, mano nella mano con la figlia Isobel. Inoltre, sembra che Bastian passi spesso la notte nella villa all’Eur. Questo ha causato ulteriore indignazione nell’ex capitano, che fino a un anno fa vi abitava con Ilary Blasi e i loro figli.

L’incontro in tribunale tra i due sarebbe durato dalle 17:30 alle 20:00 circa. A seguito del rifiuto di Totti riguardo all’assegno, Ilary Blasi avrebbe cambiato la serratura della villa all’Eur. La situazione tra i due sembra diventare sempre più tesa e entrambi non riescono a superare le divergenze sorti dall’inizio della loro separazione. Francesco Totti appare molto contrariato per essere stato escluso dalla villa, che di norma rimane al genitore affidatario.