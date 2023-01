Hai capito chi è Bianca Nappi? Età, compagno, figlio e carriera

Bianca Nappi è una delle protagoniste della prossima fiction di Rai 1, Le indagini di Lolita Lobosco, che debutterà il 21 febbraio. Luisa Ranieri sarà la protagonista e la Nappi interpreterà la sua migliore amica. La Nappi è nata a Trani il 12 gennaio 1989 da genitori napoletani.

Si trasferisce a Roma all’età di 18 anni per intraprendere la carriera di attrice e studia al Teatro Blu, diretto da Beatrice Bracco. La sua carriera ha avuto un’impennata nel 2022 in teatro e in televisione. Ha lavorato anche al Circo Togni. La Nappi, il cui nome completo è Biancarosa Nappi, ha una relazione con il suo compagno e un figlio, Romeo. È un’amante degli animali e possiede un Jack Russell Terrier.

Biografia

Fin da piccola si appassiona al teatro e al cinema ea 13 anni inizia a collaborare con compagnie locali. Ha studiato al rinomato Teatro Blu di Roma e dal 2002 ha preso parte a diverse produzioni teatrali ed è apparso in numerose produzioni televisive italiane e straniere, tra cui “In amore e in guerra” e “Distretto di Polizia”. Ha fatto parte del cast di “Un Giorno Perfetto” di Ferzan Ozpetek, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2008. È stata l’attrice protagonista di “Mine Vaganti” nel 2010 e di “Magnifica Presenza” nel 2012.

Nel 2013 ha recitato nell’opera prima di Rossella De Venuto “Controra” che ha vinto l’Italian Horror Fest 2014 e ha preso parte anche a “Re(l)azioni” e “Some Girls” di Marcello Cotugno. Nel 2014 ha partecipato al pluripremiato lungometraggio d’esordio di Duccio Chiarini “Short Skin”. Nel 2015 ha preso parte a “Tante Facce nella Memoria” di Francesca Comencini ea “Pecore in Erba” di Alberto Caviglia. Ha partecipato a “Gli Sposi Clandestini” di Salvatore Allocca nel 2017 ea “La Mia Famiglia a Soqquadro” di Max Nardari nel 2019. È madrina della Fondazione FAI e testimonial del Festival dell’italiano 2019 a Siena