Hai capito chi è Cristiana Polegri moglie Stefano Fresi? Età, lavoro e figli

Il sax è ancora considerato uno strumento tipicamente maschile e quando una donna lo suona, spesso viene vista come qualcosa di sorprendente e meraviglioso. Questo è stato raccontato dalla Polegri, che ha spiegato anche cosa si prova a essere sola sul palco, come le è successo in uno spettacolo in cui ha combinato la musica del suo sax con monologhi registrati, alcuni dei quali recitati dal marito Stefano. A causa di questa “scelta non facile”, la Polegri ha ricevuto insulti e prese in giro sui social (ad esempio, “suoni come un uomo”), oltre alle difficoltà che una donna incontra nel conciliare la vita famigliare con la passione per la musica.