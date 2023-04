Hai capito chi è Cristina ex moglie di Alessandro Cecchi Paone? Perché si sono lasciati

Per un periodo prolungato, Alessandro Cecchi Paone ha vissuto un cambiamento significativo nella sua vita, culminato nella dissoluzione del suo matrimonio.

Prima di un certo momento della sua vita, Alessandro Cecchi Paone era un divulgatore scientifico, che forniva una prospettiva alternativa alla RAI di Piero e Alberto Angela. Tuttavia, era anche sposato, anche se ora con una ex moglie. La conoscete?

Alessandro Cecchi Paone, 61 anni, è un giornalista e opinionista che negli ultimi tempi ha spostato la sua attenzione dai programmi strettamente scientifici e divulgativi a quelli di intrattenimento o infotainment.

Ha ricoperto il ruolo di direttore del canale culturale Marcopolo, trasmesso inizialmente sulla piattaforma satellitare Sky, poi sul digitale terrestre e sulla piattaforma Tivùsat. Dal 4 aprile al 31 luglio 2016 è stato conduttore televisivo e vicedirettore del TG4.

Era molto meticoloso e puntuale. Si può ricordare la sua disapprovazione per essere stato inserito nella stessa categoria del Grande Fratello nel concorso dei Telegatti, che produceva contenuti culturali con la sua “Macchina del tempo”.

Successivamente, Alessandro Cecchi Paone ha partecipato al Grande Fratello Vip come concorrente, segnando un netto cambiamento nella sua vita. In precedenza aveva fatto coming out e abbracciato la sua omosessualità, portando allo scioglimento del suo matrimonio. Conoscete la sua ex moglie?

Cristina Navarro ha origini spagnole, anche se la sua età esatta è sconosciuta, è più giovane della conduttrice televisiva. È una donna di una bellezza impressionante, ma mantiene una vita privata. Le uniche notizie che circolano su di lei riguardano la sua relazione con Cecchi Paone.

I due hanno avuto una relazione di circa 10 anni, terminata circa 20 anni fa quando Cecchi Paone ha rivelato la sua omosessualità. Secondo le interviste, Cecchi Paone era diretto e puntuale nella comunicazione. Di conseguenza, la relazione si è conclusa, ma si dice che i due mantengano ancora un rapporto cordiale e di rispetto reciproco.