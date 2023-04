Oroscopo Branko inizio settimana 17 aprile 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Finanziariamente, sarai in grado di proteggere la tua posizione frenando le spese non necessarie. Non sono previsti problemi di salute. Potresti non essere d’accordo con un partner o un collega su un problema sul posto di lavoro. Alcuni di voi possono godere di un viaggio di piacere con qualcuno di speciale. Sei pronto a lasciare il segno sul fronte accademico. Affrontare con competenza gli aspetti legali di una questione immobiliare.

Toro

Qualcosa di nuovo introdotto sul fronte della salute si rivelerà utile. La tua intelligenza sarà più che sufficiente per eseguire il lavoro che vuoi fare senza problemi. Non innamorarti di nessuno con una lingua d’argento che potrebbe cercare di convincerti a investire in un piano dubbio. Alcuni possono organizzare un viaggio in famiglia oggi. C’è una chiara possibilità di viaggiare all’estero. È probabile che una nuova acquisizione si aggiunga alle risorse esistenti.

Gemelli

Le tue prestazioni sul lavoro devono essere migliorate, quindi non esitare a lavorare duramente. Puoi diventare un po ‘negligente sul fronte della salute se indulgi negli eccessi. L’urgente richiesta di denaro può sorgere inaspettatamente e causare l’affondamento del saldo bancario. Un amico o un parente può venire a stare con te per qualche giorno. Viaggiare in un luogo che non hai mai visitato prima è possibile. Sei pronto a lasciare il segno sul fronte accademico.

Cancro

Dedicare un po ‘di tempo alla forma fisica è indicato per alcuni e li aiuterà a rimanere in forma. Sarai in grado di frenare le spese inutili regolando i fili del tuo portafoglio. Mantieni una postura neutrale al lavoro senza schierarti, se non vuoi avere problemi alla testa. Riuscirai a controllare un giovane della famiglia che sta andando fuori strada. Potresti anche affrontare alcuni problemi lungo la strada oggi. Questo è un giorno propizio per acquisire proprietà.