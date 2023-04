Oroscopo Branko inizio settimana 17 aprile 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

La pianificazione finanziaria può rimanere sulla carta se si sceglie di concedersi il lusso. La sua coerenza ti aiuterà a creare una nicchia per te stesso sul fronte professionale. La pace prevale sul fronte interiore e vi permetterà di riposare e recuperare. La mancanza della compagnia giusta può rendere il viaggio noioso per alcuni. Non trascurare la tua salute o puoi stare a letto. È in gioco l’acquisizione di una nuova proprietà. Il reclutamento nel campus può diventare una realtà per alcuni.

Vergine

Qualcosa incluso nella vostra dieta è probabile che abbia un effetto positivo sulla vostra salute generale. È probabile che gli operatori di borsa sperimentino molti alti e bassi. È probabile che la loro efficienza venga elogiata sul lavoro da coloro che contano. Le tensioni riguardanti qualcuno o qualcosa possono rovinare la pace e l’armonia domestica. Un lungo viaggio può essere estenuante, soprattutto se sei al volante. Non chiudere nessuna offerta immobiliare oggi.

Bilancia

Scoprirai che le tue condizioni migliorano, mentre progredisci costantemente per riprenderti da un disturbo. Potrebbe essere necessario sborsare più per un articolo che hai acquistato di quanto ti fossi occupato. Un’attività completata con competenza può metterti sull’avviso di qualcuno di importante. Potresti trovarti in uno stato mentale confuso su una questione personale che sfida la soluzione. Le stelle sembrano luminose per un viaggio all’estero. Ci sarà aiuto e supporto per coloro che affrontano un concorso o un esame.

Scorpione

Alcuni alti e bassi sul fronte della salute non possono essere esclusi. Sarai in grado di ridurre la spesa istituendo alcune misure di austerità. Approfittate di un’opportunità che vi si presenta sul fronte professionale. Dovrà prendere l’iniziativa di chiarire una questione delicata sul fronte interno. Viaggiare in un luogo di picnic con gli amici è possibile e sarà divertente. È probabile che ti concentri sul fronte accademico, nonostante le distrazioni.