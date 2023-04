Hai capito chi è Donato De Caprio, con mollica o senza? Età, moglie, figli e madre

Donato De Caprio, una star di TikTok di Napoli, è passato dal lavorare alla “Salumeria ai Monti Lattari” nella zona della Pignasecca a diventare un imprenditore con “Con Mollica o Senza” grazie al successo dei suoi video che mostrano la sua abilità nel preparare panini, sia a casa che in gastronomia. Chi avrebbe mai detto che i panini potessero essere così redditizi?

Dopo la sua grande occasione, Steven Basalari, giovane imprenditore emergente del nord, noto per la sua discoteca numero uno a Brescia, ha deciso di rischiare e di investire nella nuova gastronomia. Un’idea che si traduce in un investimento di successo!

Oggi tutti i turisti affollano il locale – anche se i panini costano 10 euro – ed è diventato un hotspot di TikTok! New Martina, Romoldigno, Buongiorno Pescheria, Ludovica dei Monelli kids, Bby girl, la ragazza che parla milanese, Eli Esposito e Patrizio Chianese sono stati avvistati lì di recente. Wow, che folla!

Donato ha appena rivelato che per la prima volta lui e Steven Basalari faranno un’apparizione all’Aperishow festival di Padova – a proposito di un duo dinamico!

Wow, i tiktoker stanno vivendo un sogno! Di recente hanno raggiunto ben 3 milioni di follower e sono stati persino invitati a far parte della Lega Basket di Napoli: una storia di successo! Come se non bastasse, Steart ha persino creato un disegno che li ritrae in versione Simpsons, una cosa di cui essere orgogliosi!

Era così eccitato quando ha ricevuto un follow da Bella Hadid su Tiktok, l’ha ringraziata e lei ha risposto con un commento – che sogno diventato realtà!

Donato, orgoglioso papà di tre figli, si è unito in matrimonio con Rossella Rutigliano!