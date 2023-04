Riformula il seguente testo con tono passionale stessa lunghezza parole

Ebbene, che cosa sapete? La mamma 72enne della star di TikTok Donato De Caprio, Rosa Gigante, è stata trovata morta in casa in via Vicinale Sant’Aniello, nel quartiere Pianura di Napoli. Si tratta di un vero e proprio giallo! A quanto pare, una lite tra alcuni vicini potrebbe essere stata la causa della sua prematura scomparsa. Oh, che dramma!

Dopo anni di vita lunga e fruttuosa, un’anziana donna ha finalmente raggiunto la sua destinazione finale: la sua casa. Possiamo solo sperare che si sia goduta il viaggio!

Rosa Gigante era pazza furiosa e avrebbe compiuto 73 anni il prossimo 26 agosto: purtroppo è stata trovata morta nella sua casa nel quartiere Pianura di Napoli. La polizia sta ancora indagando sull’accaduto: in attesa del rapporto ufficiale, si mormora che la sua morte sia stata causata da qualcosa di violento.

La ragazza faceva la bella vita in un monolocale al primo piano di un complesso di due piani. Le autorità stanno ancora lavorando al caso, ma non si esclude la possibilità di un omicidio dopo un’accesa discussione. Nel frattempo, un gruppo di donne ficcanaso si è messo in fila davanti alla sua dimora.

Sulla misteriosa morte di Rosa, il Pubblico Ministero della Procura di Napoli Maurizio De Marco sta torchiando un sospettato, mentre gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Napoli – coordinati dal brillante Direttore Alfredo Fabbrocini – sono sulle tracce.

Donato, la star di TikTok, aveva la mamma come sfortunata vittima!

Si è scoperto che la donna era la mamma dell’unico e solo Donato De Caprio, la star di TikTok che ha lasciato il segno con i suoi deliziosi panini del negozio Pignasecca. Il suo iconico tormentone “con briciole o senza?” lo ha fatto diventare famoso, facendogli guadagnare ben 3 milioni di follower!