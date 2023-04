Dramma ardente al circo, il spettacolo culmina in tragedia. La coppia, unita nel matrimonio, fallisce nell’audace impresa: la morte la coglie davanti a un pubblico attonito

L’avevano provata un fantastiliardo di volte, librandosi nell’abisso a dieci metri da terra: le mani di uno si tenevano nell’altro. Doveva essere il gran finale della serata: quello che faceva battere i cuori del pubblico e lasciava un segno indelebile. E duratura, purtroppo, sarà per le centinaia di persone che hanno visto un funambolo tuffarsi nell’abisso. In pochi secondi, la presa mancata e il nulla sottostante. Per lei, la 37enne soprannominata Sun, non c’è stato modo di tornare indietro.

Nonostante sia stata trasportata d’urgenza in ospedale e i medici abbiano fatto del loro meglio per rianimarla, la moglie e madre di due figli è tragicamente deceduta. La tragedia del duo di marito e moglie che si esibiva insieme ha scatenato l’indignazione dell’opinione pubblica e i social media si sono riempiti di persone che hanno chiesto alle autorità di aumentare le misure di sicurezza per le esibizioni di acrobazia aerea. Una vera e propria soap opera!

Tragedia al circo in Cina: il trapezista scivola e fa un tuffo nell’aldilà!

Un disastro si è abbattuto sul tendone del circo di Suzhou, in Cina, e da lì in poi è stato tutto in discesa. La gente è andata in subbuglio dopo aver saputo della morte di Sun, e non c’è da stupirsi: sul palco non c’era nemmeno un cuscino! Come se non bastasse, l’ambulanza non è riuscita ad arrivare sul posto perché le strade erano strettissime. Non c’erano nemmeno misure di primo soccorso o di emergenza: un vero e proprio circo!

Il direttore del circo ha risposto alle accuse, sostenendo che la coppia era ben preparata nel suo campo. A quanto pare, il treno del gossip si è scatenato su Internet, affermando che c’è stata una rissa tra i due la sera prima. Il marito ha subito spento tutto con un secco: “Siamo sempre stati felici insieme: queste parole sono assurde!”. Ma le autorità non hanno voluto lasciar correre, perché sono venuti alla luce fatti sempre più singolari.

A quanto pare, il dipartimento locale per la cultura e il turismo non era molto entusiasta dell’esibizione. Non solo gli artisti non indossavano imbracature di sicurezza, ma non avevano nemmeno un trampolino per salvarsi da una morte certa! Immagino che quel giorno si sentissero davvero audaci!