Oroscopo Paolo Fox i segni compatibile con il Sagittario

Quali sono i segni con cui il Sagittario va d’accordo? Il Sagittario commosso come tutti e sono i più socievoli. Tuttavia, quando si tratta di dare il loro cuore, cercano un partner che sia all’altezza di ciò che si aspettano e che sia in grado di prendere la vita come un’avventura.

Sagittario compatibilità con Ariete

È una delle relazioni più compatibili che si possano trovare. Sono tali per cui. Avventuroso, divertente, non convenzionale, originale, creativo… Ma oltre alle qualità che condividono, la cosa più interessante è che ognuno tira fuori il meglio dall’altro. Insieme sono due persone ancora migliori che separatamente e questo non accade con altri segni. La relazione è profonda, ma non noiosa, e romantica, ma mai sdolcinata. Combattono insieme con la nobiltà, aiutandosi e prendendosi cura l’uno dell’altro e sapendo che difficilmente troveranno qualcuno di così speciale.

Non sono affatto uguali, ma forse è per questo che sono complementari. Se stanno insieme è perché c’è un vero amore, perché nessuno dei due starebbe con qualcuno così diverso per paura della solitudine. Ciò che li perde sono i ritmi quasi contraddittori. Il Toro ha bisogno di avere un’agenda con tutto ciò che sta per accadere e i cambiamenti lo rendono nervoso. Invece, il Sagittario ama l’improvvisazione e l’essere sorpreso dalla vita. Ma se trovano un equilibrio tra questi due modi di comportarsi, voi due imparerete molto.

Sagittario compatibilità con Gemelli

Sono due segni molto simili, che stabiliranno una relazione frenetica, piena di risate, comprensione e i piani più divertenti. Insieme si sentiranno capiti, perché non saranno più gli unici a commettere cose folli e a fuggire dalle convenzioni. Hanno finalmente trovato qualcuno che li accompagnerà fino alla fine del mondo. Ciò creerà una comprensione di cui non parleranno, perché lo daranno per scontato. A volte il Sagittario chiederà ai Gemelli di diventare un po ‘serio e parlargli dell’amore. Ma questo non sarà mai un problema. Ciò che può essere è che una volta che la relazione si stabilizza, non supportano la routine.

Compatibilità del Sagittario con il cancro

La cosa buona di questi due segni è la capacità di mettersi nei panni l’uno dell’altro. Questo è ciò che catapulterà la relazione. Ma per questo devono essere innamorati senza dubbio. Entrambi sono molto diversi e stare insieme sarà uno sforzo, dovranno assumere altri punti di vista e ammettere che forse i loro non sono gli unici validi. E questo può accadere solo se c’è molto amore. Perché fondamentalmente il Sagittario è un avventuriero e il Cancro è familiare e trovare un posto tra questi due territori richiede uno sforzo da entrambe le parti.

Sagittario compatibilità con Leone

La verità è che questi due segni quadrano il mare del bene. Sono allegri, sanno quello che vogliono e lo fanno. Insieme ti aiuterai a concentrarti sui tuoi obiettivi di carriera e ad avere il coraggio di aspirare a qualcosa di più. Naturalmente, se il Leone diventa molto dominante e il Sagittario molto ribelle avranno combattimenti esplosivi che possono lasciare cicatrici nella relazione. Dovrebbero evitare il confronto e usare il loro senso dell’umorismo per appianare i disaccordi.

Compatibilità del Sagittario con la Vergine

Sono due segni non prepotenti che possono adattarsi a qualsiasi situazione senza perdere il loro carattere, quindi se sono innamorati, cercheranno di far funzionare la cosa ad ogni costo. Ma realisticamente avranno qualche problema perché il Sagittario è una capra affascinante e pazza e la Vergine è un segno del più razionale. Saranno in grado di superare tutte le insidie tranne quella della critica costante dell’altro. Se entrano in questo, spegnilo e andiamo.

Sagittario compatibilità con la Bilancia

Quanto si divertiranno questi due segni insieme! Ma davvero. Perché entrambi sono molto ottimisti e sanno come godersi la vita. Nessun brutto rotolo o dramma. I due sono molto divertenti e insieme troveranno motivi per essere grati per tutto ciò che hanno. Il Sagittario aiuterà la Bilancia quando sarà lasciato senza sapere dove lanciare ed è difficile per lui prendere una decisione. La Bilancia porterà al Sagittario molta conoscenza e una visione più pacifica della vita. Entrambi potreste volere cose diverse in momenti specifici. Ad esempio, la Bilancia è più nel lusso e il Sagittario è più nell’avventura. Ma poiché entrambi sono flessibili, raggiungeranno accordi e non avranno l’impressione di cedere, ma di diventare più ricchi.

Sagittario compatibile con Scorpione

Questi due segni hanno una visione molto diversa di cosa siano le relazioni e questo rende difficile che il loro si realizzi. Ma non è impossibile, soprattutto se i due sono innamorati. Allora saranno in grado di fare piccole rinunce che li avvicineranno. Fondamentalmente, il Sagittario dovrebbe sistemarsi e smettere di cercare emozioni per concentrarsi su ciò che sente. E lo Scorpione dovrebbe essere meno coinvolgente ed esigente. Se avranno successo, la relazione sarà molto speciale perché entrambi impareranno molto.

Sagittario compatibilità con Sagittario

Questa coppia attira l’attenzione nel loro percorso, perché sono pure buone vibrazioni. Sembrano così felici e sono così divertenti che tutti si divertono con loro. Ed è che questi due spiriti liberi, queste due persone vitali e avventurose hanno finalmente trovato l’ultima delle loro scarpe. La relazione sarà duratura, perché per entrambi danno grande importanza alla condivisione del tempo libero e degli hobby ed entrambi hanno lo stesso. I due amano anche correre rischi e di solito si lamentano di trovare persone che tagliano le ali. Ma questo non accadrà ora, insieme si alzeranno per toccare le stelle.

Compatibilità del Sagittario con Capricorno

Insieme impareranno molto perché in qualche modo uno ha ciò che manca all’altro. Il Capricorno metterà un po’ del suo buon senso nella testa folle e sognante del Sagittario. E questo toglierà serietà e pessimismo al Capricorno. Insieme avranno una vita piena, che permetterà loro di progredire in tutto ciò che si propongono di fare. Ma perché la relazione funzioni davvero dovranno accettare l’altro così com’è e non rimproverarlo per gli atteggiamenti che non li convincono. Per fare ciò, è necessario un dialogo sincero, perché entrambi hanno bisogno di capire come funziona la mente dell’altro e perché decide cosa decide. Questo tipo di conversazioni sarà molto fruttuoso, poiché entrambi sono molto ragionevoli.

Compatibilità del Sagittario con l’Acquario

Il livello di comprensione reciproca che questa coppia può raggiungere è incredibile. Entrambi amano essere informati, sapere cosa sta succedendo nel mondo e conoscere le ultime tendenze. Si divertiranno a discuterne dal punto di vista dell’altro e questo sarà molto arricchente. Inoltre, insieme miglioreranno la loro creatività, che separatamente è già grande, e potrebbero intraprendere progetti molto interessanti. I due sono molto socievoli quindi i piani e il divertimento non mancheranno mai.

Compatibilità del Sagittario con Pesci

I due sono governati da Giove che dà loro quell’affascinante punto sognante che condividono. I Pesci incanalano l’energia del pianeta essendo più spirituale e introspettiva e il Sagittario lo fa alla ricerca di avventure e sfide. Ma sono nella stessa fionda e questo li farà vivere momenti molto caldi e avere una comunicazione che in molti casi non avrà nemmeno bisogno di parole. L’erotismo li condurrà a percorsi di piacere che nessuno di loro aveva mai vissuto prima.