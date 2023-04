Hai capito chi è Filippo Bisciglia compagno di Pamela Camassa

Filippo Bisciglia ha attualmente una relazione sentimentale con Pamela Camassa, ex modella e personaggio televisivo italiano. La coppia non è ancora sposata. Pamela Camassa è nata a Prato e ha conseguito il diploma di ragioneria presso l’ITC Dagomari. Nel 2000 ha recitato accanto a Laura Chiatti e Ilaria Spada nel film Via del Corso di Adolfo Lippi, dove ha interpretato il ruolo di protagonista.

Nell’estate del 2002 è stata incoronata “Miss Mondo Italia”, che le ha dato l’opportunità di rappresentare l’Italia a Miss Mondo 2002; ha però deciso di rinunciare al titolo in segno di protesta contro i maltrattamenti subiti dalle donne nel Paese ospitante, la Nigeria.

Pamela, 39 anni, è nata a Prato il 22 aprile 1984. Ha debuttato nel cinema con il film Via del Corso (2000), ma è nota soprattutto per la sua partecipazione a Miss Mondo. Pamela è arrivata in finale e si è aggiudicata il titolo di Miss Mondo Italia, anche se ha lasciato il concorso di bellezza internazionale per sostenere la protesta delle donne in Nigeria. Il film “The Contest” è ispirato alla sua storia. Nel 2005, Pamela ha tentato di partecipare a Miss Italia e si è classificata terza.

Pamela e Filippo Bisciglia hanno una relazione da oltre dieci anni, ma non sono sposati e non hanno figli.

La relazione tra Pamela Camassa e Filippo Bisciglia è una bella storia d’amore che è rimasta forte fin dall’inizio. Camassa ha dichiarato: “Non possiamo fare a meno l’uno dell’altra”, cui ha fatto seguito l’enfatico consenso di Bisciglia: “Anche se non abbiamo figli, lei è la mia famiglia. Pamela è tutto per me; è la mia ragazza, la mia migliore amica, la mia confidente, la mia badante!”.

Camassa e il suo compagno hanno condiviso l’esperienza di Amici Celebrities e alla fine Camassa ha vinto la finale. Il suo compagno ha espresso la sua gioia, osservando che “è stata una grande emozione, è come se avessi vinto anch’io”. Bisciglia ha recentemente condiviso una foto sui social media, esprimendo la sua gratitudine per l’incrollabile sostegno di Pamela, scrivendo “grazie che mi avete sostenuto e sopportato per tanto tempo”.

Filippo Bisciglia, nato a Roma nel 1977, ha mostrato in gioventù una grande attitudine per il tennis e ha praticato questo sport fino all’età di 18 anni. Dopo il diploma di scuola alberghiera, ha deciso di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo.

La sua prima apparizione come attore risale al 1996 con uno spot televisivo per la nuova Mini Rover Coupé. La vera svolta avviene nel 2006, quando viene selezionato come concorrente della versione NIP del Grande Fratello e si classifica al secondo posto. La notorietà acquisita nella Casa di Cinecittà gli ha permesso di far decollare la sua carriera.

Nel 2007 debutta il suo primo programma televisivo, “Stai all’Okkio”, seguito dal ruolo di inviato di Marco Liorni nel programma Il candidato. In seguito pubblica il suo primo album, Sto parlando di te, che segna il suo ingresso nel mondo della musica.