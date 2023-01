Hai capito chi è Giordana Marengo? Età, vita e carriera di Giovanna ne “La vita bugiarda degli adulti”

Giordana Marengo è la giovane protagonista della serie evento di Netflix “La vita bugiarda degli adulti”, tratta dal romanzo di Elena Ferrante. Nonostante la poca esperienza, ha avuto l’opportunità di recitare al fianco di attori esperti come Valeria Golino, Alessandro Preziosi e Pina Turco.

Giordana Marengo si è diplomata al Liceo delle Scienze Umane Mazzini di Napoli nel 2021 e subito dopo è entrata a far parte dell’agenzia Tna- Artists management per inseguire il suo sogno di diventare attrice. Oltre alla recitazione, studia ginnastica artistica, suona il pianoforte ed è un’appassionata fotografa. Il suo profilo Instagram mostra la sua passione per la fotografia, così come il suo legame con la madre e con il suo pitbull francese adottato, Stella. Giordana Marengo ha ottenuto il ruolo di Giovanna in “The Lying Life of Adults” dopo che un’amica di sua madre ha inviato una sua fotografia al direttore del casting.

Dopo essere stata scritturata, Giordana si è detta entusiasta di lavorare al fianco del regista Edoardo De Angelis e della coprotagonista Valeria Golino. La Golino ha elogiato Giordana per il suo sostegno durante tutto il processo, dato che entrambe erano in ansia per il dialetto napoletano. Giordana Marengo sarà ora protagonista della prossima serie Disney+, Underbois, insieme a Serena Rossi, Ivana Lotito e Nino D’Angelo.