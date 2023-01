Hai capito chi è Giovanni Vescovo? Età e fidanzata, C’è posta per te, Uomini e Donne e vita privata

Giovanni Vescovo, nato nel 1992 a Treviso, è l’ultimo arrivato nella trasmissione di Maria De Filippi C’è posta per te. Giovanni è un trentenne fidanzato con Giordana Giuliattini, anch’essa trentenne e originaria di Arezzo. Diverse foto della coppia sono disponibili sui rispettivi account social.

Uomini e Donne

Giovanni lavora come addetto alle relazioni pubbliche a Roma.

Nel 2016 si è fatto conoscere dal pubblico del piccolo schermo apparendo come potenziale partner di Sonia Lorenzini a Uomini e Donne. Dopo un inizio promettente, la coppia ha concluso che la chimica tra loro non era sufficiente e ha quindi concluso il corteggiamento.

Ora ha intrapreso il suo nuovo viaggio come portalettere in C’è Posta per te.

A lui si uniscono figure ormai iconiche del programma, come Chiara Carcano, Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino e Maurizio Zamboni.

Maria De Filippi ha già reclutato partecipanti di Uomini e Donne per C’è Posta Per Te. In particolare, Andrea Offredi, ex tronista, ha fatto parte del team qualche anno fa.

Curiosità

Giovanni è appassionato di animali, in particolare dei canini. Attualmente possiede due Labrador Retriever, Royce e Jack.

Ha diversi tatuaggi sul corpo, in particolare sul braccio, come una rosa sul gomito e un boomerang con la scritta “tutto torna”. Inoltre, sul petto è visibile la frase “carpe diem”.

L’ex corteggiatore frequenta spesso la palestra per mantenere la forma fisica.

