Oroscopo del giorno e domani 7-8 gennaio 2023: le previsioni con classifica di Paolo Fox

ARIETE — 8

La settimana è perfetta per organizzare una piacevole rimpatriata con chi avete trascurato. La complicità si rinforza stemperando le incomprensioni. Per i single c’è il partner giusto al momento giusto. Al lavoro potreste sentirvi stanchi. Le giornate favorevoli sono le migliori per chiudere importanti trattative, ancor di più se hanno a che fare con l’estero e le questioni legali. Giorni fortunati: 8, 9

TORO — 7/8

La prima parte della settimana sembra offuscare i sentimenti. Se vi sentite confusi, provate a chiedere il parere a una persona saggia. Il Cielo vi offre la possibilità di riflettere sul vero significato delle vostre relazioni. Per il lavoro, puntate sulle giornate favorevoli: potreste trasformare un’idea in un buon guadagno. Giorni fortunati: 10, 11, 12

CANCRO — 7+

La settimana è perfetta per dare una maggiore intensità alla vita di coppia. Chi è intrappolato in un’unione ormai scaduta, sarà pronto a cercare altrove ciò che gli manca. Il ritmo del lavoro si profila sfiancante, ma le giornate favorevoli vi aiuteranno a scoprire dove state sbagliando. Giorni fortunati: 10, 11, 12

GEMELLI

La settimana promette una ventata di passionalità. Chi è in coppia rafforzerà l’affiatamento grazie alla sensualità e alla reciproca comprensione. Per i single si prevedono flirt senza precedenti. Nel lavoro potrete proporvi per nuovi impieghi e ottenere i riconoscimenti che vi spettano. Giorni fortunati: 8, 9, 13, 14

LEONE — 8

La settimana rinforza l’autostima. Nelle giornate favorevoli potrete aumentare l’affiatamento di coppia, mentre i single saranno incuriositi da intriganti avventure. Nel lavoro, pur essendo un po’ stanchi, è un buon momento per approfondire il percorso professionale dedicandovi a studi o corsi di perfezionamento. Giorni fortunati: 8, 9, 13, 14

VERGINE — 7

La settimana vi invita a far scivolare le preoccupazioni che possono coinvolgere casa e lavoro, spesso ingigantite, e a godervi la vita. La complicità di coppia è una costante. Se siete single potreste innamorarvi di una persona che lavora o studia con voi. Nel lavoro avrete l’occasione per ricevere un incarico più gratificante o per collaborare con chi è più competente. È tempo di sanare i vecchi dissapori. Giorni fortunati: 10, 11, 12

BILANCIA — 7+

La settimana è perfetta per affrontare i problemi e sciogliere le incomprensioni che minacciano la stabilità della coppia. Per i single, le giornate favorevoli porteranno felici opportunità. Nel lavoro, gestirete gli impegni con più organizzazione e produttività. Mettete però in preventivo un po’ di stanchezza fisica. Giorni fortunati: 8, 9, 13, 14

SCORPIONE — 6/7

Sarete battaglieri a causa di sospetti e gelosie. Saranno queste sollecitazioni a farvi scoprire chi è meritevole del vostro amore e chi non lo è più. Per i single si prevedono nottate di passione. Nel lavoro, gli impegni ripartono con più determinazione soprattutto nelle giornate fortunate. Giorni fortunati: 10, 11, 12

SAGITTARIO — 8+

Desidererete stare assieme al partner per condividere le aspettative sul futuro. I single potranno approfondire una conoscenza nata su internet o durante un viaggio. Nel lavoro, è ilmomento per progettare la rinascita. Il buon raccolto non si farà attendere. Sagittario Giorni fortunati: 8, 9, 13, 14

CAPRICORNO — 7+

Cogliete l’attimo per far ringiovanire il vostro cuore, il vostro look e il rapporto di coppia. I single potrebbero fare una nuova conoscenza interessante.Nel lavoro, è l’occasione giusta per farvi avanti e proporre nuove idee. Per chi è in cerca di una buona occupazione possono esserci inaspettate novità. Giorni fortunati: 10, 11, 12

ACQUARIO — 7/8

La settimana porta con sé quelle opportunità che hanno il potere di riassestare gli equilibri nelle relazioni, ancor più in quelle che hanno sofferto. I single riacquisteranno autostima, carisma e credibilità per lanciarsi in nuove avventure. Nel lavoro, le giornate favorevoli moltiplicano le idee e le opportunità per coltivare una rigenerante rivincita. Addio crisi, torna la voglia di fare. Giorni fortunati: 13, 14

PESCI — 6+

La settimana vi offre l’occasione di scoprire i problemi che si nascondono nella coppia, specialmente se la vostra unione è un po’ scaduta e si trascina per inerzia. Per i single, e anche per chi non è felice, attenzione: potreste essere attratti da persone già impegnate. Anche nel lavoro non è un periodo sereno: cercate di trasformare le provocazioni in opportunità per portare a casa i risultati sperati. Giorni fortunati: nessuno in particolare