​​


FacebookWhatsApp

“Chi paga i danni ora?” La randellata in diretta di Tommaso Cerno alle toghe rosse per sei anni su Matteo Salvini

Emanuela B.
18/12/2025
Add comment
FacebookWhatsApp


Nel caso Open Arms, la Corte di Cassazione ha assolto definitivamente Matteo Salvini. Stefania Cavallaro, intervistando Tommaso Cerno al TG4, ha sollevato la questione se questa sentenza rappresenti la conclusione definitiva della gestione di tali casi. Cerno ha risposto affermativamente, esprimendo la speranza che si comprenda che l’unico individuo effettivamente sottoposto a sequestro sia stato il leader della Lega per 2330 giorni, in un contesto che egli descrive come un “palcoscenico rosso” che simulava un processo.  Cerno ha sottolineato che un leader politico, un Ministro dell’Interno e un partito sono stati posti sotto sequestro, definendo la situazione ai limiti di un tentativo eversivo.  Infine, ha affermato che, dopo 2330 giorni, si è scoperto che si trattava di una “grande bufala” priva di fondamento.





FacebookWhatsApp

Add comment

Potrebbe interessarti

News

Il viaggio che ha cambiato tutto

La mia suocera non ha mai approvato matrimonio nostro, accusava me figli disobbedienti. Organizza pure viaggio familiare, esclude nostri bambini. Così, ultimo momento, mando segretamente figli nostri. No spite. Fatto...

Emanuela B.