“Chi paga i danni ora?” La randellata in diretta di Tommaso Cerno alle toghe rosse per sei anni su Matteo Salvini





Nel caso Open Arms, la Corte di Cassazione ha assolto definitivamente Matteo Salvini. Stefania Cavallaro, intervistando Tommaso Cerno al TG4, ha sollevato la questione se questa sentenza rappresenti la conclusione definitiva della gestione di tali casi. Cerno ha risposto affermativamente, esprimendo la speranza che si comprenda che l’unico individuo effettivamente sottoposto a sequestro sia stato il leader della Lega per 2330 giorni, in un contesto che egli descrive come un “palcoscenico rosso” che simulava un processo. Cerno ha sottolineato che un leader politico, un Ministro dell’Interno e un partito sono stati posti sotto sequestro, definendo la situazione ai limiti di un tentativo eversivo. Infine, ha affermato che, dopo 2330 giorni, si è scoperto che si trattava di una “grande bufala” priva di fondamento.





Caso Open Arms la Cassazione assolve definitivamente Matteo Salvini

“Sarà la parola fine definitiva alla gestione di questi casi?”

Domanda @stefaniacav a @Tommasocerno ospite al #tg4.

“Si’ e speriamo che si capisca una cosa: l’unica persona sequestrata è stato il leader della… pic.twitter.com/pgqZAE5Af8 — Virna (@Virna25marzo) December 18, 2025



