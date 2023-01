Hai capito chi è il marito di Carolina Benvenga? Carriera e vita privata

Carolina Benvenga è una giovane attrice e conduttrice televisiva italiana nata il 10 gennaio 1990 a Roma. Ha sempre avuto una grande passione per il cinema e la recitazione e ha iniziato a lavorare come conduttrice televisiva per programmi rivolti ai bambini su emittenti come Rai Yoyo e Rai Gulp. Ha anche partecipato a diverse serie TV e film, tra cui I Liceali, Zodiaco, Nebbie e Delitti 2, La Luna e il Lago e Anna e i Cinque 2. Inoltre, è anche una cantautrice e nel 2019 ha pubblicato il suo primo album, un progetto musicale per bambini su YouTube Kids intitolato “Carolina e Topo Tip – Balla con noi”. Nonostante sia molto nota al pubblico, Carolina Benvenga è riservata riguardo alla sua vita privata e non condivide molte informazioni personali sui suoi profili social. Tuttavia, sappiamo che è sposata con il marito Valerio Aniballi dal 2016 e che il giorno del loro matrimonio è stato il migliore della sua vita.