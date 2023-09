Hai capito chi è Jasmine Rotolo: età, marito, figli, canzoni, che fine ha fatto e cosa fa oggi

Jasmine Rotolo è un nome che potrebbe risvegliare la nostalgia nei cuori di chi negli anni duemila ha seguito le note delle sue canzoni. La cantante ha ottenuto discreti successi in quel periodo, ma successivamente si è un po’ allontanata dalle luci della ribalta. Nonostante ciò, il suo talento e la sua musica restano affezionati al cuore di molti italiani.

Il Passato e le Radici di Jasmine Rotolo

Nata da una famiglia con una forte connessione con il mondo dello spettacolo, Jasmine è figlia della celebre showgirl Stefania Rotolo e del sassofonista brasiliano Tyrone Harris. Nonostante questa discendenza, non è stata riconosciuta dal padre biologico e ha scelto di adottare il cognome materno. La sua infanzia è stata segnata dalla perdita prematura di sua madre Stefania Rotolo quando aveva solo nove anni.

La giovane Jasmine ha dimostrato fin da piccola una predisposizione per le arti, iniziando a studiare il pianoforte e la danza classica a soli sei anni. Tuttavia, è stato il canto a conquistare il suo cuore. La sua vita ha avuto un cambiamento significativo quando ha trascorso tre anni in Africa come assistente turistica e successivamente un lungo periodo in Tunisia. È proprio in questo periodo che ha scelto il suo pseudonimo, ispirato alla parola francese “jasmin,” ossia “gelsomino,” dopo aver ricevuto in regalo dei fiori con questa fragranza.

La Carriera Musicale di Jasmine Rotolo

Jasmine ha iniziato la sua carriera musicale collaborando come cantante per il gruppo hip hop dei Sottotono a partire dal 1997. Questa collaborazione ha portato alla creazione di brani indimenticabili come “Solo lei ha quel che voglio,” “Dimmi di sbagliato che c’è,” e “Chissà ora con chi sei.”

Successivamente, Renato Zero, grande amico della madre Stefania Rotolo, l’ha ospitata nei suoi tour del 2004, 2006 e 2007. Nel 2006, Jasmine ha lanciato il suo primo singolo solista, “Nell’angolo,” con la partecipazione di Renato Zero, che ha contribuito anche alla stesura del testo.

Durante l’estate del 2006, ha pubblicato altri due singoli: “Dammi” ed “Eurorentola.” Nel 2007, ha partecipato al Festival di Sanremo nella categoria Giovani, portando la canzone “La vita subito” fino alla finale. Il 2 marzo 2007, è uscito il suo primo album, prodotto da Renato Zero, intitolato “Salutami Jasmine.”

L’affascinante viaggio di Jasmine Rotolo tra la musica e la sua vita personale ha catturato l’attenzione di molte persone, e anche se i riflettori potrebbero non essere sempre puntati su di lei come un tempo, il suo talento e la sua passione rimangono vivi nel mondo della musica.