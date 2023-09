Maria Teresa Ruta quanti anni ha? Età, marito attuale Roberto, ex Amedeo Goria, figli

Maria Teresa Ruta è una celebre conduttrice e showgirl italiana che ha recentemente fatto parlare di sé grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2020. Scopriamo insieme alcuni dettagli interessanti sulla sua vita: la sua età, il marito attuale Roberto Zappulla, il suo ex Amedeo Goria, i suoi figli, e dove seguirla su Instagram.

Età, Data di Nascita e Origini

Maria Teresa Ruta è nata il 23 aprile 1960 a Torino. I suoi genitori erano originari del sud, con il padre siciliano e la madre calabrese. Da giovane, ha partecipato a vari concorsi di bellezza e ha poi trasferito la sua carriera a Roma.

La Carriera di Maria Teresa Ruta

La carriera di Maria Teresa Ruta ha avuto inizio come giornalista sportiva, lavorando in programmi come Domenica Sportiva e Il Processo del Lunedì. Negli anni ’90, ha fatto il salto nell’ambito dell’intrattenimento e dell’informazione, partecipando a programmi come Giochi Senza Frontiere, Lo Zecchino d’Oro, Unomattina e A Tu per Tu. Non possiamo dimenticare programmi come Ok, il Prezzo è Giusto e Bravo Bravissimo Club.

La Sua Esperienza nei Reality Show

Maria Teresa Ruta ha anche fatto parte di reality show. Nel 2004, è stata una delle prime concorrenti de L’Isola dei Famosi. Nel 2018, ha partecipato a Pechino Express in coppia con Patrizia Rossetti. Nel 2020, è stata protagonista nel Grande Fratello VIP 5 insieme alla figlia Guenda Goria.

Il Matrimonio con l’Ex Marito Amedeo Goria

Maria Teresa Ruta è stata sposata con Amedeo Goria, giornalista sportivo e conduttore televisivo, dal 1987 al 1999. Nonostante le sfide e le difficoltà, il loro matrimonio è durato molti anni, prima di concludersi definitivamente con il divorzio nel 2004.

I Figli di Maria Teresa Ruta

Dal matrimonio con Amedeo Goria, Maria Teresa ha avuto due figli: Guenda, nata nel 1988, e Gianamedeo, nato nel 1992.

L’Attuale Marito Roberto Zappulla

L’attuale marito di Maria Teresa Ruta è Roberto Zappulla, nato nel 1963. Zappulla è una figura conosciuta nel mondo dello spettacolo ed è un produttore discografico di successo. I due si sono sposati nel 2015.