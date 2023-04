Hai capito chi è Juliana la fidanzata di Mr Rain: età, lavoro, figli e vita privata

Mr. Rain è beatamente fidanzato con Juliana Ghidini e il pubblico è curioso di conoscerla. È risaputo che i due sono una coppia devota da tempo, anche se la durata esatta rimane un mistero. Inoltre, stando a quanto si legge in rete, i due sono desiderosi di mettere su famiglia.

Per quanto riguarda il cantante, vale la pena ricordare che si è classificato terzo al Festival di Sanremo 2023 ed è stato uno degli ospiti speciali di The Voice Kids 2023. Per quanto riguarda la loro fidanzata, quali informazioni si possono divulgare?

Mr. Rain, la fidanzata

Mr Rain è beatamente promesso sposo di Juliana Ghidini, e il suo post online ha attirato l’attenzione della rete! Molti utenti hanno riferito che lei ha scritto, con grande passione, che anche se lui si è classificato terzo al Festival, ha voluto ricordargli che ha sempre il suo amore nel cuore.

Mr. Rain ha espresso la sua sincera gratitudine alla fidanzata con un post pubblico, che ha suscitato una risposta ancora più forte da parte della comunità online. I loro fan erano in fibrillazione per la notizia dei piani della coppia di formare una famiglia.

Giuliana

È una persona estremamente riservata, ma la sua biografia sui social media rivela il suo amore per i cani e la sua inclinazione per i sonnellini! I suoi due amici pelosi, Sushi e Tokyo, le danno gioia e compagnia.

Per alcuni è chiaro che il legame tra lei e Mr. Rain è iniziato nel 2017 e i loro post sui social lasciano intendere che amano esplorare il mondo insieme. Per esempio, l’anno scorso lei ha visitato la Grecia!

Sono circolate notizie entusiasmanti su una possibile storia d’amore tra Mr. Rain e la Gregoraci, anche se nessuno dei due ha confermato o smentito. Tuttavia, Mr. Rain ha dichiarato con forza in un’intervista che non c’è mai stato nulla tra loro. Nonostante ciò, non si sa ancora molto della ragazza, compresa la sua età!