Francesco Arca chi è: la storia, età, moglie, figli, peso, altezza, titolo di studio e dove vive

Francesco Arca è un apprezzato attore ed ex modello. È una figura celebre della TV italiana e ha recitato in diversi film e serie TV, tra cui Resta con me. La sua presenza sui social media è forte, con molti fan adoranti che attendono con ansia aggiornamenti sulla sua vita.

Con un entusiasmo appassionato, si può dire che è nato a Siena nel 1979, e i suoi fan sono particolarmente curiosi della sua vita privata. Possiamo anticipare che ha due figli, ma quali altre informazioni ci sono da sapere su di lui?

Francesco Arca, chi è

Francesco Arca è un acclamato attore ed ex modello che ha recitato in una moltitudine di film, serie televisive e reality show. La sua carriera è iniziata nel 2004 come concorrente del programma di Maria De Filippi “Voglia o croce”, seguito dall’apparizione a Uomini e Donne come tronista nel 2004-2005. La sua passione per le arti sceniche è innegabile!

Entusiasta di portare la sua carriera a un livello superiore, l’anno successivo entra a far parte del cast del reality show The Farm, per poi essere eliminato dopo l’undicesimo episodio. La passione per il mondo della recitazione lo spinge a studiare cinema e dizione a Roma e due anni dopo, nel 2008, entra nel cast della fiction di grande successo Incantesimo 10, in onda sulla Rai.

Con una passione ardente, hanno recitato in diversi film, come Scusa ma ti voglio sposare, e in ruoli sia comici che drammatici. Tra i titoli di rilievo, Don Matteo 7 e il grande successo Resta con me.

Non ha recitato solo in “Le tre rose di Eva”, ma anche in Rex, nel ruolo del poliziotto. Nel 2017 ha preso parte a “Pechino Express”. Per quanto riguarda la sua vita privata, ha avuto delle bellissime relazioni. Carla Velli, Laura Chiatti e Irene Capuano hanno avuto la fortuna di essere fidanzate con lui. Irene e lui hanno anche avuto due figli, Maria Sole nel 2015 e Brando Maria nel 2018.