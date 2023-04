Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 15 aprile 2023, le previsioni complete

Ariete

Tre giorni di fortuna dalla tua parte, ricorda che il tuo segno il suo elemento è il fuoco e che ti fa avere un po ‘più estremo nella tua vita, quindi cerca di rilassarti e concentrarti sul tuo ambiente di lavoro. Venerdì ricevi una proposta di lavoro meglio retribuita, cerca di analizzare meglio tutte le opportunità in modo da avere un reddito migliore. In questo giorno le stelle si uniranno per aiutarti così tanto l’amore che vuoi raggiungere la tua vita e i tuoi segni più correlati sono Capricorno, Gemelli e Leone, quindi non esitare a far entrare l’amore. Sabato di corso di aggiornamento della tua carriera universitaria. Non dire più di no all’esercizio fisico, ricorda che il tuo punto debole è lo stomaco, quindi cerca di seguire una buona dieta e un regime di esercizio fisico per farti apparire al meglio. Avrai un colpo di fortuna con i numeri 07, 09 e cercherai di usare di più il colore blu per stimolare la fortuna.

Toro

Weekend di essere molto riflessivo su ciò che stai vivendo, ricorda che il tuo segno è molto estremista a volte è molto felice e a volte triste, quindi ti consiglio di trovare un’equità in modo da non avere alcun problema emotivo e dire di sì all’esercizio che fa nutrire il tuo spirito e le buone energie ti circondano di più. Venerdì di riunione di lavoro e di essere con revisione dei tuoi capi, cerca di essere molto attento a tutto ciò che ti chiedono per lavoro in modo da non avere alcun problema. Ottieni denaro extra per la vendita di un’auto. Fai attenzione ai pettegolezzi con i tuoi amici, cerca di non parlare troppo della tua vita amorosa. Toro che sono single arriverà un amore per il segno dell’Ariete, Toro o Vergine che sarà molto compatibile con te e ricorda di imparare a conoscere il tuo partner a poco a poco e non essere così intenso nella relazione. Ottieni un colpo di fortuna con i numeri 27, 05 e prova a usare molto del colore giallo con il rosso, che ti aiuterà ad avere più fortuna in tutto.

Gemelli

Venerdì di essere con molti compiti ed esami in sospeso della tua scuola universitaria, cerca di gestire di più il tuo tempo in modo che in seguito non ti veda sotto pressione. Prova ad andare dal tuo medico per controllare l’intero sistema sanguigno in modo da sentirti più sano. Ricevi una proposta di lavoro per i fine settimana, cerca solo di impostare bene il tuo stipendio in modo che in seguito non hai difficoltà di pagamento. Fai alcuni cambiamenti in termini di atteggiamento e questo ti aiuterà a migliorare in termini di umore. La tua migliore compatibilità per l’amore è Ariete, Vergine e Scorpione che con questi segni troverai il vero amore. Cerca di sbarazzarti della tua vita dei vizi e dell’alcol che non ti lasceranno nulla di buono e inizia un regime di esercizio fisico e dieta in modo da vedere il meglio. Un colpo di fortuna arriva con i numeri 06, 14 e cerca di usare più bianco che stimolerà di più la tua fortuna.

Cancro

Tre giorni fortunati per il tuo segno, quindi non esitare a giocare i numeri magici che sono 07, 21 e usa di più il colore giallo e blu che ti aiuterà ad avere fantastici premi nella lotteria e nel gioco d’azzardo. Venerdì di riorganizzare tutto ciò che hai in programma e sapere che ti reinventerai dopo la pandemia, che il tuo segno è il viaggiatore zodiacale e dopo la pandemia ricomincerai a viaggiare. Ricorda che il tuo segno ha bisogno di una buona gestione del tempo in modo da poter fare tutto ciò di cui hai bisogno nel tuo ambiente di lavoro per essere migliore. Prendi alcuni accordi per la tua auto, prendi in considerazione anche i pagamenti delle tasse in modo da non rimanere senza soldi in questi giorni. Ricevi un invito da un nuovo amore e ricorda che la tua migliore compatibilità sarà Ariete, Leone e Capricorno, quindi non esitare e lascia che l’amore entri nella tua vita. Domenica per aggiornare la tua cancelleria fiscale e di pagamento, ricorda che il tuo segno è uno dei più dispendiosi, quindi cerca di avviare un sistema di risparmio per il tuo futuro. Aggiorna il tuo passaporto americano e il visto in modo da poter viaggiare più spesso.

Leone

Fine settimana di essere con molta forza interiore per superare qualsiasi contingenza, ricorda che il tuo segno ha l’elemento del fuoco e questo ti rende un instancabile combattente della vita. Ti arriva una proposta commerciale, accetti che farai il meglio. Ricorda che l’amore è dato senza limiti e non devi comprarlo quindi non aver paura di stare da solo per un po ‘e lasciare quel partner che non fa per te e cerca sempre di avere in mente che meriti la persona ideale nella tua vita amorosa. Inizia a seguire un corso di lingua, cerca di imparare sempre che aiuta il tuo segno a sentirsi utile nella vita. Un colpo di fortuna ti viene questo con i numeri 15, 30, ricorda che il segno del Leone è venuto in questo mondo per fornire benessere ed essere un leader aziendale.

Vergine

Fine settimana per riordinare la tua casa e la cancelleria personale, ricorda che la tua insegna è caratterizzata dall’essere molto ordinata e dall’essere sempre aggiornata con i tuoi orecchini. Venerdì di avere una riunione di lavoro per i cambiamenti di progetto, sarà una giornata molto intensa e con energie incrociate quindi cerca di non combattere con nessuno. Sei invitato a una cena e al compleanno di un amico, partecipi che ti divertirai e ricorda che nella vita non tutto è lavoro e devi anche liberarti dello stress della pandemia. Sabato di seguire un corso di auto-miglioramento. In amore incontrerai persone molto compatibili con il tuo segno che aumenteranno la tua autostima. Un membro della famiglia ti sta cercando per chiedere un favore economico. Un colpo di fortuna ti arriva domenica con i numeri 02, 23, ricorda che il tuo segno ha un dono speciale per fare soldi e un buon occhio per gli affari quindi cerca di assumerti. Sarà un fine settimana di riorganizzazione dei tuoi sentimenti e smettere di camminare con due amori contemporaneamente.

Bilancia

Fine settimana per mettere da parte lo stress e avere il miglior tempo con i tuoi cari. Venerdì di complicazioni nel campo di lavoro quindi cercate di rilassarvi e non cadere nelle provocazioni dei vostri superiori, ricordate che la Bilancia ha uno stoppino molto corto e che lo fa esplodere molto presto quindi pensateci due volte quello che state per dire. Prenditi cura di problemi ossei e cadute, dovresti essere più cauto. Un colpo di fortuna ti arriva questo con i numeri 11, 66, ricevi un regalo che non ti aspettavi da un nuovo amore. Non stressarti più per quello che dicono di te, ricorda che l’energia è molto forte e questo ti aiuta a difenderti dall’invidia. In amore rimarrai single solo incontrando persone, ma senza impegno. La qualità del tuo segno è che sei il lavoratore instancabile e questo ti aiuta a crescere in modo più economico.

Scorpione

Venerdì di apportare diverse modifiche al tuo lavoro, ricorda che questo mese di aprile è molto importante per il tuo futuro, quindi devi ordinare tutto ciò che ha cancelleria in sospeso ed essere aggiornato. Decidi di seguire un corso online nei fine settimana per aggiornare i tuoi studi universitari. Fai attenzione ai problemi nervosi, ricorda che la cosa più importante nella vita è la salute. Ottieni soldi extra questo sabato con i numeri 08, 17 e cerca di non parlare così tanto dei tuoi risultati in modo da non suscitare invidia. Per chi è in coppia sarà un weekend di molta infatuazione e stabilità. Domenica per sistemare la tua casa, ricorda che il segno dello Scorpione deve sempre essere libero nella tua vita, quindi divorzi quasi sempre, ma prova se vivi in coppia e non litighi e hai un po ‘di comprensione con il tuo partner sentimentale.

Sagittario

Fine settimana di molto lavoro e di organizzazione di questioni personali, ricorda che il tuo segno è quello che risolverà sempre i problemi familiari; È il pilastro della sua casa. Venerdì di aggiornare la tua cancelleria di lavoro e fare domanda per un nuovo progetto di lavoro, ricorda che la cosa più importante in un colloquio è solo rispondere a ciò che ti chiedono e vestirti con colori forti per attirare più fortuna. Fai un po ‘di lavoro da solo che ti lascerà soldi extra. Un colpo di fortuna arriva con i numeri 17, 29. Ricorda che il segno del Sagittario vuole sempre sentirsi utile e quando non lo fa va in una depressione molto forte quindi il tuo segno ha sempre bisogno di essere attivo e più in quello che ti piace fare come le comunicazioni e la creazione di nuovi progetti. In amore il tuo segno è molto passionale e sessuale, ma con una disposizione insicura e gelosa quindi devi sempre avere al tuo fianco il partner ideale che sia Ariete o Vergine. Il tuo motto in questi giorni è prenditi cura della tua salute e cerca l’equilibrio nella tua vita.

Capricorno

Venerdì di analizzare un cambiamento di atteggiamento con te stesso, ricorda che non puoi passare tutta la vita a pensare a cosa avresti potuto fare ed è tempo di mettere più forza ai tuoi progetti di lavoro e raggiungere così il successo che meriti. Avrai alcune discussioni con il tuo partner e sarà per motivi economici, cerca di non concentrare la tua vita amorosa su questo e lascia che l’amore fluisca di più. In questo fine settimana cerca di purificare la tua anima quindi ti consiglio di andare a fare una passeggiata e meditare e recuperare così la tua tranquillità emotiva. Fai attenzione ai dolori ossei, ricorda che devi controllare il tuo sistema ormonale. Attenzione ai pettegolezzi tra amici, ricordatevi di non parlare di tutto e di essere più discreti. I tuoi numeri fortunati sono 21, 33. Sarà un fine settimana di molte feste o incontri, ma cercate di non eccedere nell’alcol e nel cibo, siate più controllati in quell’aspetto e poi non rozzerete il morale.

Acquario

Venerdì di essere con un sacco di lavoro e avere incontri dell’ultimo minuto che faranno cambiamenti molto importanti in materia di assegnazione di nuove posizioni che tu, Acquario, farai molto bene, quindi continua con quel buon atteggiamento di essere un professionista in tutto ciò che fai che la tua ricompensa arriverà già. Ricordi molto qualcuno che non è più con te, cerca di chiudere quel cerchio amoroso e andare avanti nella tua vita amorosa. Ricevi l’invito a fare un viaggio in questi giorni o vai a trovare la tua famiglia. Sei molto bravo a fare soldi, ma anche a spenderli, quindi impari a risparmiare per il futuro. Trova un amico per invitarti a un matrimonio. Decidi di vendere la tua auto o scambiarla con una più nuova. Se vuoi sottoporti alla chirurgia estetica è tempo di farlo in modo che tutto venga fuori dal meglio, le energie sono a tuo favore. Avrai un colpo di fortuna questa domenica con i numeri 01, 25. Non promettere ciò che non soddisferai, specialmente in materia di coppia.

Pesci

Fine settimana di essere con tutta la buona energia intorno al tuo segno, ricorda che il tuo numero fortunato è 15 e in questo sabato vedrai riflessa abbondanza e prosperità, quindi ti consiglio di mettere molto profumo e un po ‘di colore rosso per aumentare la fortuna. Saranno pochi giorni di convivenza con il tuo partner amorevole e finalmente deciderai di formalizzare. Questo venerdì sarà un sacco di lavoro e la firma di un nuovo contratto di lavoro che vi lascerà più abbondanza, cercate solo di occuparvi dei pettegolezzi e non parlare della vostra vita privata. Avrai un colpo di fortuna e sarà con i numeri 16, 22. Prenditi cura di problemi renali e infezioni, prova ad andare dal tuo medico. Non accelerare così tanto nella tua vita, ricorda che il tuo segno vuole sempre tutto per ora e ricorda che tutto arriva al momento giusto, quindi calmati. Sabato per seguire un corso di lingua o amministrazione. Fai attenzione alle cattive compagnie che non tutti sono tuoi amici, specialmente nei tradimenti.