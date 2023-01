Hai capito chi è Lillo Petrolo? Età, Instagram, carriera, moglie e figli

Lillo Petrolo è uno dei dieci comici di talento che partecipano al programma di successo “Lol-chi ride è fuori”. Lo show è diventato incredibilmente popolare, in quanto i comici devono resistere alle risate per vincere il montepremi finale e donarlo in beneficenza. Non possiamo ancora dirvi chi sarà il vincitore del programma, ma possiamo dirvi tutto su Lillo! Siete curiosi di scoprire di più su di lui? Conosciamolo insieme!

Lillo è uno dei dieci personaggi che hanno partecipato a “Lol-chi ride è fuori” e, con Caterina Guzzanti e Pintus, fa parte di un cast comico straordinario. Ha vissuto un periodo difficile a causa di Covid, ma c’è molto altro da sapere su di lui. Pasquale Petrolo, questo il suo vero nome, è un attore, un comico e molto altro ancora – avendo costruito un curriculum impressionante nel corso della sua carriera.

Da film, televisione, teatro e radio a libri e fumetti, Lillo ha fatto di tutto. Sapevate che, insieme a Greg, ha fatto parte del gruppo fondatore de Le Iene? È una storia incredibile, da non perdere.

Cosa possiamo scoprire della sua vita privata?

Sembra che Lillo Petrolo sia piuttosto riservato quando si tratta della sua vita privata, nonostante la sua presenza attiva sul suo canale ufficiale di Instagram. Da quello che si può scoprire sul web, sembra che il comico abbia una relazione con Tiziana, anche se di lei si sa molto poco. Vale sicuramente la pena approfondire l’argomento per saperne di più.